معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو، معماری سازمانی یکپارچه را زیرساخت تحول دیجیتال و ارائه خدمات هوشمند در صنعت آب و برق دانست و بر هماهنگی داده‌ها، فرایند‌ها و راهبرد‌های سازمانی برای تسهیل این تحول تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست کمیته دولت الکترونیک وزارت نیرو، روند اقدامات صنعت آب و برق در حوزه دولت الکترونیک، معماری سازمانی و تحول دیجیتال بررسی و بر تکمیل و پالایش پایگاه‌های داده، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و داده‌محوری، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و رعایت الزامات امنیت فضای مجازی و سایبری تأکید شد.

در این نشست همچنین گزارشی از اقدامات صنعت برق در زمینه تدوین معماری سازمانی و طراحی نقشه راه توسعه فناوری ارائه شد و بر ضرورت هماهنگی شرکت‌های مادرتخصصی و مجموعه‌های تابعه برای حرکت به سوی معماری سازمانی چابک و یکپارچه تأکید شد.

بر اساس این گزارش، این رویکرد می‌تواند زمینه ارائه خدمات هوشمند، برخط و دقیق‌تر به مشترکان و ارتقای نظام تصمیم‌گیری و مدیریت داده‌ محور در صنعت آب و برق را فراهم کند.

معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو، یکپارچه‌سازی را از مهم‌ترین اهداف معماری سازمانی عنوان کرد و گفت: معماری سازمانی باید با ایجاد هماهنگی میان داده‌ها، فرایند‌ها و راهبرد‌های سازمانی، مسیر تحول دیجیتال در صنعت آب و برق را هموار کند.

تابع‌جماعت، افزود: یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و بهره‌گیری هوشمند از داده‌ها، علاوه بر افزایش مشاهده‌پذیری و امکان پایش و گزارش‌گیری، زمینه اتصال سامانه‌ها به داشبورد‌های مدیریتی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند و لازم است وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، طرح‌های معماری سازمانی خود را در چارچوبی هماهنگ و منسجم دنبال کنند.