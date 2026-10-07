به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ایندیا تودی افزایش فشار‌های تورمی ناشی از رشد قیمت جهانی غذا و انرژی و تشدید نااطمینانی در اقتصاد جهانی، بانک مرکزی هند را پس از بیش از سه سال به افزایش نرخ بهره واداشت؛ اقدامی که از چرخش سیاست پولی دهلی‌نو به سمت رویکردی انقباضی‌تر حکایت دارد.

سانجی مالهوترا، رئیس بانک مرکزی هند، گفت که تورم و چشم‌انداز آن به اندازه سال گذشته خوش‌خیم نیست و انتظار می‌رود تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سه فصل آینده به طور متوسط حدود ۵.۸ درصد باشد، در حالی که تورم برای کل سال مالی ۴.۴ درصد پیش‌بینی شده است.