به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران در مراسم امحای مواد مخدر در ساری با اشاره به آثار مخرب اعتیاد بر سلامت و امنیت جامعه گفت: مبارزه با مواد مخدر باید به‌صورت همزمان در سه حوزه مقابله، پیشگیری و درمان دنبال شود.

شیرازی، افزود: در شش ماه نخست سال جاری، حدود ۳ تن انواع مواد مخدر در استان مازندران کشف و بیش از ۱۴ هزار نفر از قاچاقچیان، خرده‌فروشان و افراد مرتبط با چرخه مواد مخدر دستگیر و با آنان برخورد شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با اشاره به برخورد با بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان اظهار کرد: در ماه گذشته حدود ۱۰ میلیارد تومان از اموال قاچاقچیان که توقیف و مصادره شده بود، به فروش رسید.

شیرازی ادامه داد: در مجموع، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال قاچاقچیان در استان توقیف شده و روند قانونی برای مصادره و فروش این اموال در حال پیگیری است تا با تضعیف بنیان‌های مالی قاچاقچیان، مقابله با این پدیده با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی در تسریع رسیدگی به پرونده‌های قاچاقچیان گفت: همکاری مجموعه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی نقش مهمی در افزایش اثربخشی اقدامات مقابله‌ای دارد.

فعالیت ۱۸۲ مرکز درمان و کاهش آسیب

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران در ادامه به اقدامات حوزه درمان اشاره کرد و گفت: در استان ۲ مرکز دولتی، ۵۰ مرکز خصوصی و ۱۳۰ مرکز درمان سرپایی اعتیاد فعال است و در شش ماه نخست امسال بیش از یک هزار و ۳۷۰ نفر در مراکز دولتی تحت پوشش درمان قرار گرفته‌اند.

شیرازی افزود: در کنار درمان، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، خدمات روان‌شناختی و گفت‌و‌گو با خانواده‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته تا افراد پس از درمان بتوانند دوباره به چرخه زندگی اجتماعی بازگردند.

راه‌اندازی بیش از هزار و ۵۰۰ کانون یاریگران زندگی

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از اعتیاد گفت: در حوزه دانش‌آموزی، یک هزار و ۵۳۰ کانون یاریگران زندگی در مدارس استان راه‌اندازی شده است.

شیرازی افزود: در حوزه کارگری نیز آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد برای حدود ۱۸ هزار نفر ارائه شده و در حوزه دانشجویی نیز بیش از ۵ هزار دانشجو در دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی مرتبط با پیشگیری شرکت کرده‌اند.

وی همچنین از آموزش تخصصی ۸۰ نفر از طلاب، به‌ویژه طلاب حوزه‌های علمیه خواهران برای فعالیت‌های پیشگیرانه در مناطق آسیب‌پذیر استان خبر داد.

نقش سمن‌ها در بازگشت به زندگی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با اشاره به نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در این عرصه گفت: بیش از ۱۲۵ تشکل مردم‌نهاد در حوزه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد در استان فعالیت دارند.

وی همچنین گفت: گروه‌های مردم‌نهاد حوزه بهبودی، بیش از ۱۷ هزار نفر را پس از ترک و بهبودی تحت مراقبت و حمایت قرار داده‌اند تا زمینه ماندگاری آنان در مسیر بهبودی فراهم شود.

شیرازی، اشتغال را یکی از محور‌های مهم پس از درمان دانست و افزود: برنامه‌هایی نیز در حوزه اشتغال بهبودیافتگان در دستور کار قرار دارد.

مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت مردم است

وی در پایان با تأکید بر اینکه موفقیت در مبارزه با اعتیاد بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، از شهروندان خواست در حوزه مقابله با قاچاقچیان با نیرو‌های انتظامی و امنیتی همکاری کنند و در بخش پیشگیری نیز با استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی، درمانی و مشاوره‌ای، برای کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد مشارکت داشته باشند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران همچنین از تلاش‌های رسانه‌ها، صداوسیما و خبرنگاران استان در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی درباره آسیب‌های مواد مخدر قدردانی کرد.