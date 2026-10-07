فرمانده مرزبانی کردستان بر اهمیت نقش مردم، پلیس و دستگاه‌های اجرایی در تامین امنیت پایدار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار حاتمی در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با بیان این مطلب، گفت: نیروی انتظامی خدمت رسان مردم و حافظ امنیت و نظم در جامعه است.

حجت الاسلام احمدپور رئیس عقیدتی مرزبانی کردستان نیز با بیان اینکه امنیت، زمینه‌ساز عدالت و آبادانی در جامعه است، گفت: مهربانی و برخورد حکیمانه با مردم و حفظ ارزش‌های اسلامی باید از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد پلیس و مرزبانی باشد.