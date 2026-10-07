امیرعباس زینعلی، نوجوان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، با ارائه طرحی پیشرو در حوزه فناوری‌های نوین، رتبه دوم مرحله کشوری جشنواره خوارزمی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امیرعباس زینعلی، نوجوان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، با ارائه طرحی پیشرو در حوزه فناوری‌های نوین، پس از کسب عنوان نخست در رقابت‌های استانی، موفق به کسب رتبه دوم در مرحله کشوری جشنواره خوارزمی شد.

اثر این عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیاهکل که حاصل طراحی و پیاده‌سازی یک دست‌سازه هوشمند در حوزه «اینترنت اشیا (IoT)» است و نشان‌دهنده توانمندی بالای این نوجوان در تلفیق دانش الکترونیک، مهارت‌های برنامه‌نویسی و خلاقیت در فناوری‌های نوین محسوب می‌شود، بر پایه زیرمحور‌های فناورانه بنا شده و توانسته در میان آثار برگزیده سطح کشور، امتیاز لازم برای کسب رتبه دوم را به همراه داشته باشد.

پیش از این، امیرعباس زینعلی توانسته بود با ارائه همین طرح هوشمند، عنوان نخست رقابت‌های علمی استان گیلان را کسب‌کرده و سهمیه حضور در مرحله کشوری دوازدهمین دوره جشنواره معتبر خوارزمی را از آن خود کند.

جشنواره خوارزمی یکی از معتبرترین رویداد‌های علمی در ایران است که با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های مستعد در سطح دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار می‌شود. در دوره دوازدهمین این جشنواره، شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف نوجوان، جوان و بین‌المللی آثار خود را در ۱۴ محور موضوعی و ۲۶ زیرمحور علمی به نمایش گذاشتند.