هزار و ۳۳۵ نفر در خراسان جنوبی برای شرکت در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ثبت‌نام کرده‌اند که شهرستان بیرجند با ۵۲۴ نفر، بیشترین تعداد ثبت‌نام را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: ثبت نام بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی نیز از ۱۴ شهریور آغاز شده و با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام، متقاضیان تا ۲۰ مهر فرصت دارند در این آزمون ثبت‌نام کنند.

زمزم افزود: بر اساس آمار ثبت نام‌شدگان، تاکنون هزار و ۳۳۵ نفر از شهرستان‌های مختلف خراسان جنوبی برای حضور در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند.

به گفته وی از مجموع ثبت‌نام‌شدگان، ۵۲۴ نفر مربوط به شهرستان بیرجند، ۲۱۳ نفر بشرویه، ۱۴۸ نفر قاینات، ۱۱۵ نفر عشق‌آباد، ۱۱۰ نفر درمیان، ۱۰۹ نفر طبس، ۳۹ نفر فردوس، ۳۸ نفر نهبندان، ۱۲ نفر سربیشه، ۱۱ نفر سرایان و ۶ نفر زیرکوه هستند.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این آزمون در چهار محور اصلی شامل رشته‌های محتوایی، رشته‌های کتبی، رشته‌های الکترونیکی و بخش ویژه حفظ سوره مبارکه فتح برگزار می‌شود، گفت: در بخش رشته‌های محتوایی، حفظ و مفاهیم قرآن کریم و در بخش رشته‌های کتبی، معارف قرآن و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) پیش‌بینی شده است.

به گفته زمزم همچنین رشته‌های الکترونیکی با موضوع معارف قرآن و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و فصل تعالی برگزار خواهد شد.

وی افزود: بخش دیگری از این آزمون به مهارت‌های تبلیغی و ترویجی اختصاص دارد که از آثار و محصولات برگزیده حمایت می‌شود و حفظ سوره مبارکه فتح نیز به عنوان بخش ویژه آزمون در نظر گرفته شده است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز به عنوان حدنصاب قبولی آزمون تعیین شده و داوطلبان می‌توانند حداکثر ۱۱ رشته را انتخاب کنند.

وی گفت: آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و آزمون الکترونیکی نیز از یکم تا پنجم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.