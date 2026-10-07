شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون ایران با دریافت موافقت اصولی از دهمین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک، صلاحیت تولید فرآورده‌های حیاتی «آلبومین انسانی» و «ایمونوگلوبولین انسانی (IVIG)» را کسب کرد.

شرکت پالایش و پژوهش خون ایران وارد عرصه تولید آلبومین و IVIG شد

شرکت پالایش و پژوهش خون ایران وارد عرصه تولید آلبومین و IVIG شد

به گزارش خبرگاری صدا و سیما ، بر اساس این مصوبه، شرکت پالایش و پژوهش خون ایران پس از بررسی توانمندی‌های فنی و استاندارد‌های مورد نیاز، مجاز به ورود به فرآیند تولید این دو فرآورده بیولوژیک خواهد بود.

آلبومین انسانی و ایمونوگلوبولین از فرآورده‌های مهم و مورد استفاده در درمان طیف گسترده‌ای از بیماران هستند و تأمین پایدار آنها از اهمیت ویژه‌ای در نظام سلامت برخوردار است.

کسب این موافقت اصولی، زمینه را برای توسعه فعالیت‌های شرکت پالایش و پژوهش خون ایران در حوزه تولید فرآورده‌های بیولوژیک و تقویت ظرفیت داخلی در تأمین فرآورده‌های مورد نیاز کشور فراهم می‌کند.

فرآیند تولید این محصولات باید مطابق ضوابط و الزامات سازمان غذا و دارو و بر اساس برنامه زمان‌بندی و استاندارد‌های تعیین‌شده انجام شود.