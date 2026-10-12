رئیس پلیس فتای استان اردبیل گفت: ناآگاهی و کم‌تجربگی فرزندان بستر مناسبی برای سوءاستفاده مجرمان سایبری فراهم می‌کند و آموزش والدین پیش از ورود کودکان به این فضا یک ضرورت انکارناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ محمود احدی رئیس پلیس فتای استان با تشریح انواع تهدیدات سایبری متوجه کودکان و نوجوانان اظهار داشت: ارتباط با افراد ناشناس یکی از مخاطرات اصلی این حوزه است. کودکان به دلیل کم‌تجربگی در مواجهه با فضای سایبری، نیازمند آموزش‌های پیشگیرانه هستند.

وی افزود: والدین باید به فرزندان خود بیاموزند شخصی که در فضای مجازی خود را معرفی می‌کند لزوماً دارای همان ویژگی‌ها و مشخصات نیست و در بسیاری از موارد، فرد پشت صفحه می‌تواند مجرمی سایبری با انگیزه‌ها و نیت‌های شوم باشد که قصد فریب و جلب اعتماد کودک را دارد.

رئیس پلیس فتای استان اردبیل با اشاره به آسیب‌های ناشی از استفاده نامناسب از اینترنت در بستر پلتفرم‌های درسی نظیر برنامه شاد، تصریح کرد: دانش‌آموزان غالباً از گوشی‌های هوشمند والدین برای حضور در کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی استفاده می‌کنند؛ گوشی‌هایی که حاوی عکس‌ها، اسناد و اطلاعات حساب‌های بانکی شخصی خانواده‌هاست.

احدی خاطرنشان کرد: مجرمان سایبری با ارسال لینک‌های آلوده و پیامک‌های فریبنده درصدد سوءاستفاده هستند. اگر کودک بر اثر ناآگاهی این لینک‌ها را باز کند، نوعی بدافزار به‌طور مخفیانه در گوشی تلفن همراه نصب می‌شود. با فعال شدن این بدافزار، مجرمان سایبری به راحتی به تصاویر، فایل‌های شخصی و پیامک‌های حاوی رمزهای بانکی دسترسی پیدا کرده و با اشراف بر این اطلاعات، اقدام به خالی کردن حساب‌های بانکی خانواده‌ها می‌کنند.

وی تأکید کرد: لازم است والدین پیش از قرار دادن ابزارهای هوشمند در اختیار کودکان، آموزش‌های شفافی ارائه دهند تا فرزندان تحت هیچ شرایطی لینک‌های مشکوک و ناشناس را باز نکنند و بلافاصله هرگونه پیام ناشناخته را به والدین خود گزارش دهند.

این مقام انتظامی استان اردبیل در ادامه سخنان خود وابستگی به بازی‌های آنلاین را یکی دیگر از چالش‌های ملموس تربیتی و روانی برشمرد و بیان کرد: استفاده افراطی از بازی‌های آنلاین تأثیر مستقیمی بر تغییر رفتار فرزندان دارد. این وابستگی موجب می‌شود کودک از تعامل با هم‌سن‌وسالان و رفتارهای عادی کودکی فاصله گرفته و دچار اعتیاد اینترنتی شود؛ عارضه‌ای که مستقیماً منجر به افت تحصیلی و عقب‌ماندگی از مسیر طبیعی زندگی و آینده فرد خواهد شد.

رئیس پلیس فتای اردبیل با ارائه راهکاری برای شیوه آموزش کودکان توسط والدین یادآور شد: اولیا باید در گام نخست اعتماد فرزندان را جلب کنند تا کودک هر رخداد یا پیامی در فضای مجازی را بدون ترس با آن‌ها مطرح کند.

وی تأکید کرد: والدین نباید رفتاری سرد، پرخاشگرانه و تحکمی داشته باشند، بلکه با رفتاری صمیمانه کاری کنند که فرزند، پدر و مادر را مطمئن‌ترین و محرم‌ترین پناهگاه خود بداند و هر اتفاقی را صادقانه بیان کند.

احدی در پایان سخنان خود با اشاره به اقدامات شبانه‌روزی پلیس در صیانت از امنیت مردم، گفت: حوزه فوریت‌های سایبری در پلیس فتای استان فعال است و سامانه‌ای کارآمد در اختیار کاربران قرار دارد که به‌صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تماس‌های مردمی است.

رئیس پلیس فتای استان اردبیل تصریح کرد: چنانچه شهروندی ناخواسته لینک آلوده‌ای را باز کرد، گوشی او هک و یا دچار هرگونه کلاهبرداری سایبری شد، باید بلافاصله با شماره سراسری ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته یا به سایت رسمی پلیس فتا مراجعه کند و جزئیات شیوه کلاهبرداری را گزارش دهد. کارشناسان ما در سریع‌ترین زمان ممکن اقداماتی تخصصی انجام می‌دهند تا از برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی و تداوم کلاهبرداری جلوگیری شود.