مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران، در دیدار با یاسر عبدالزهراء الحجاج، سفیر عراق در ایران، بر ضرورت تسریع در روند ایجاد و راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک مهران-زرباطیه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مهدی رعیتی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران، در ادامه رایزنی‌های انجام‌شده میان مسئولان استان ایلام و سفیر عراق در ایران، با یاسر عبدالزهراء الحجاج دیدار و درباره راهکار‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های مرز مهران-زرباطیه و نقش آن در توسعه مناسبات اقتصادی ایران و عراق مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت تسریع در روند ایجاد و راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک تأکید کردند.

رعیتی در این نشست با تأکید بر ضرورت تبدیل توافقات و رایزنی‌های انجام‌شده به برنامه‌های عملیاتی گفت: توسعه همکاری‌های اقتصادی در مرز مهران می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک کریدور فعال و پایدار برای تجارت و سرمایه‌گذاری میان ایران و عراق باشد.

وی افزود: ظرفیت‌های موجود در مرز مهران-زرباطیه تنها به مبادلات تجاری محدود نمی‌شود و می‌توان با برنامه‌ریزی مشترک، زمینه حضور سرمایه‌گذاران، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تجارت پایدار را فراهم کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: پیشبرد این مسیر نیازمند همکاری و هماهنگی همه مجموعه‌های مرتبط در دو سوی مرز است تا تصمیمات اتخاذشده با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شود.

در این نشست همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرآیند‌های تجاری و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت گسترده‌تر سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی تأکید شد.

بر اساس این گزارش، منطقه آزاد مشترک مهران-زرباطیه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم برای توسعه تجارت مرزی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان ایران و عراق مطرح است و راه‌اندازی آن می‌تواند زمینه را برای افزایش نقش بخش خصوصی و فعال‌تر شدن جریان مبادلات تجاری دو کشور فراهم کند.

مرز مهران به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش آن در مبادلات ایران و عراق، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت منطقه‌ای برخوردار است و شکل‌گیری منطقه آزاد مشترک با زرباطیه می‌تواند این ظرفیت را وارد مرحله‌ای تازه کند.

رعیتی در این دیدار بر ضرورت استمرار رایزنی‌ها و پیگیری جدی توافقات تأکید کرد و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی استان را یکی از عوامل مؤثر در پیشبرد اهداف اقتصادی این طرح دانست. هدف اصلی رایزنی‌های انجام‌شده، حرکت از سطح گفت‌و‌گو و توافقات اولیه به سمت اقدامات مشخص و اجرایی است.