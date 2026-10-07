معاون اول قوه قضاییه از ارائه خدمات فناورانه جدید به مردم خبر داد و گفت: اطلاعات و دیتا‌های قوه قضاییه برای نخستین بار در اختیار سکو‌های بخش خصوصی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی اظهار کرد: عدالت ماهیتی ثابت دارد، اما مسیر‌های رسیدن به آن در گذر زمان تغییر می‌کند و امروز دیگر روش‌های سنتی پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در بدنه قوه قضاییه گفت: برای نخستین بار، عدلیه اطلاعات و داده‌های خود را در اختیار سکو‌های بخش خصوصی قرار داده است؛ اقدامی که بی‌سابقه محسوب می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه با رد هرگونه واگذاری بدون نظارت تصریح کرد: نظارت بر سکو‌ها به صورت جدی و مستمر انجام می‌شود و این مسیر با دقت پیگیری خواهد شد.

خلیلی از افزایش تدریجی خدمات قابل ارائه از طریق درگاه‌ها به سکو‌ها خبر داد و افزود: مشاوره پیش از ثبت اظهارنامه توسط سکو‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد صلح و سازش میان مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به عدلیه ایفا کند.

وی در پایان، افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه‌ها را از مهم‌ترین دستاورد‌های استفاده از سکو‌های هوشمند در ارائه خدمات قضایی به مردم برشمرد.