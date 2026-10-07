فیلم‌های «پستچی وظیفه شناس» و «زیر صفر» از شبکه نمایش و مستند‌های «ابوالعبد»، «طوفان» و «دالامپر»، از شبکه‌های دو و مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش همزمان با روز جهانی پست، فیلم «پستچی وظیفه شناس» به کارگردانی یو ژانگ، محصول چین را پنج شنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۷ پخش می کند.

این فیلم سال ۲۰۰۷ با بازی کیو لین و ایرما اینا ساخته شد و درباره یک پستچی در منطقه‌ای دورافتاده از چین است که با عشق کار می‌کند. او یکروز نامه قبولی کنکور دانشگاه وانگ را دریافت و سعی می‌کند هر چه سریعتر آن را به صاحب اصلی نامه برساند.

شبکه نمایش همچنین در قالب باکس هفتگی «چهارشنبه‌های وحشت» هر هفته یکی از آثار مطرح و دلهره‌آور سینمای جهان را برای علاقه‌مندان این گونه پخش می‌کند، این هفته فیلم «زیر صفر» به کارگردانی لوییس کیلز پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در یک شب سرد زمستانی، یک ون حمل زندانی در جاده‌ای خلوت و دورافتاده در اسپانیا حرکت می‌کند. مارتین، افسر پلیس جوانی که رانندگی می‌کند، ناگهان با حمله‌ای گروهی و مرگبار مواجه می‌شود. افراد ناشناس با آتش سنگین به خودرو یورش می‌برند و سعی می‌کنند او را از پای درآورند. مارتین که زنده مانده، به سرعت موضع خود را تقویت می‌کند و وارد نبردی نفسگیر می‌شود. او باید در این شرایط دشوار و یخ‌بندان، همزمان با حمله‌کنندگان مبارزه و از جان خود و زندانیان محافظت کند.

الکس مونر، ایدگار فیتورینو، پاتریک کریادو و ف. جفیر گوتیرز در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«زیر صفر»، امشب ساعت ۲۳ پخش می شود.

همزمان با سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، شبکه دو در مجموعه ای مستند به بررسی زندگی و نقش کلیدی شهید اسماعیل هنیه در تاریخ فلسطین می‌پردازد.

مستند «ابوالعبد» محصول مدرسه اندیشه و هنر ماه که به کارگردانی و نویسندگی علی سلمانی و تهیه کنندگی امید نعیمی خرد تولید شده است، از امروز تا جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۵:۰۰ از این شبکه پخش می شود.

این مجموعه مستند سه قسمتی، مسیر زندگی شهید اسماعیل هنیه را از دوران کودکی و آوارگی در اردوگاه الشاطی غزه تا رسیدن به سطوح عالی رهبری جنبش حماس روایت می‌کند. مستند «ابوالعبد» با بهره‌گیری از تصاویر و فیلم‌های آرشیوی کمتر دیده شده، علاوه بر پرداختن به زندگی شخصی و سیاسی وی، بخشی از تحولات معاصر فلسطین و جریان مقاومت را در سه دهه اخیر بازخوانی می‌کند.

در این روایت، دوران حضور در کنار شیخ احمد یاسین و نقش‌آفرینی در شکل‌گیری حماس تا سال‌های حبس، تبعید و مدیریت بحران‌های غزه در دوران محاصره، به تفصیل بررسی شده است. مستند «ابوالعبد» همچنین با نگاهی به وقایعی همچون جنگ‌های غزه و تحولات منتهی به عملیات «طوفان الاقصی»، پیوند میان مسیر مبارزاتی شهید هنیه و تحولات میدانی فلسطین را به تصویر می‌کشد.

مستند «طوفان» با اجرای تامر المسحال، خبرنگار شبکه الجزیره، تصاویری اختصاصی از مراحل آماده‌سازی عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و بخش‌هایی از عملیات حماس در جریان جنگ را به نمایش می‌گذارد.

این مستند با اجرای تامر المسحال، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می شود.

مستند «طوفان»، که در شبکه الجزیره تهیه شده است، تصاویری اختصاصی از مراحل پیش از اجرای عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همچنین بخش‌هایی از عملیات حماس در طول جنگ را ارائه می‌کند.

از جمله بخش‌های این مستند، تصاویری از محمد ضیف، فرمانده کل گردان‌های عزالدین قسام، پیش از حمله هفتم اکتبر و در جریان برنامه‌ریزی برای این عملیات است.

مستند «دالامپر» با روایت رنج‌ها و دشواری‌های مرزبانان کشور در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه، امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۰ تکرار می شود.

مستند «دالامپر» به زندگی و دشواری‌های خدمت مرزبانان ایرانی در منطقه مرزی ایران و ترکیه می‌پردازد و بخشی از سختی‌ها و چالش‌های آنان را در حفاظت از مرز‌های کشور به تصویر می‌کشد.