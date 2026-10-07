«حسام و هستی محمدی»، «حسین کریمی» و «حلما شعبانی» فرزندان شهدای جنگ اخیر در همدان هستند که دیشب سالروز تولدشان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همزمان با برگزاری تجمعات شبانه جمعی از مردم با برگزاری مراسمی ساده و تهیه کیک جشن ویژه‌ای برای این چهار فرزند شهید برگزار کردند.

کودکان هم به امید نابودی دشمن و پیروزی کشورعزیزمان ، شمع کیک تولدشان را در تجمعات اقتدار و مقاومت فوت کردند.

سردار زارع کمالی فرمانده نیروی انتظامی استان همدان در حاشیه این مراسم گفت: کمترین کاری که به پاس جانفشانی شهدا می‌توانیم انجام دهیم دلجویی و رسیدگی به خانواده آنها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و این اقدام هم در همین راستا انجام می‌شود.