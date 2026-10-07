جانشین رئیس پلیس راهور فراجا گفت: طرح کنترل سرعت بحرانی را از مسیر تهران-قم آغاز کردیم و به عنوان طرح نمونه تا اصفهان ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا گفت: طرح کنترل سرعت بحرانی را از مسیر تهران-قم آغاز کردیم و به عنوان طرح پایلوت تا اصفهان ادامه یافت.

وی افزود: محور تهران به سمت ساوه و استان همدان به عنوان مسیر دوم اجرای این طرح در نظر گرفته شده و قرار است تا پایان برنامه، سیستم کنترل سرعت بحرانی در تمامی محور‌های برون‌شهری کشور جاری و عملیاتی شود.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا درباره مفهوم سرعت بحرانی گفت: منظور از سرعت بحرانی، خودرو‌هایی هستند که با سرعتی بیش از سرعت مجاز در معابر رانندگی می‌کنند و با ارتکاب تخلفات ترافیکی، زمینه وقوع حوادث شدید و خونبار را فراهم می‌کنند. اطلاعات این خودرو‌ها بلافاصله برای تمامی کاربران پلیس در محدوده‌ای که خودرو در آن حضور دارد ارسال می‌شود و به این ترتیب، امکان شناسایی و کنترل خودرو در طول مسیر فراهم خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این سیستم، خودرو‌هایی که با سرعت بحرانی حرکت می‌کنند نمی‌توانند به سادگی از محدوده جغرافیایی تحت پوشش پلیس خارج شوند و همکاران ما امکان کنترل و برخورد با آنها را خواهند داشت.

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به نتایج اجرای آزمایشی این طرح تصریح کرد: تاکنون با اجرای طرح کنترل سرعت بحرانی، بیش از چند صد وسیله نقلیه که مستعد ایجاد حوادث خونبار بودند شناسایی و کنترل شده‌اند.

کرمی‌اسد افزود: توسعه این طرح در محور‌های برون‌شهری با هدف کنترل خودرو‌های پرخطر و پیشگیری از وقوع حوادث شدید ترافیکی دنبال می‌شود.