معاون عملیات مرزبانی فراجا با تأکید بر نقش مرزنشینان در تأمین امنیت مرز‌های کشور گفت: مرزنشینان، عمق راهبردی مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای استیفای حقوق دولت، حاکمیت و مردم در مناطق مرزی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سردار خلیل قاسم‌نژاد در همایش مرزبانان و مرزنشینان، با اشاره به نقش مهم مردم مناطق مرزی در برقراری امنیت، گفت: تأمین امنیت مرز‌ها تنها با حضور مرزداران و مرزبانان محقق نمی‌شود و نیازمند همکاری، همدلی و هماهنگی مرزنشینان است.

او با بیان اینکه مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حفاظت و حراست از حدود ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز‌های خشکی، رودخانه‌ای و دریایی کشور را بر عهده دارد، گفت: مرز هر کشور به منزله ناموس آن کشور است و باید با جدیت از تمامیت ارضی و مرز‌های ایران اسلامی صیانت شود.

معاون عملیات مرزبانی فراجا با اشاره به فداکاری مرزداران کشور افزود: مرزداران در شرایط سخت آب‌وهوایی و در مناطق صعب‌العبور، برای حفاظت از مرز‌ها جان خود را تقدیم کرده‌اند و نمونه‌های آن را در مناطق سردسیر و مناطق گرم و خشک کشور شاهد بوده‌ایم.

سردار خلیل قاسم‌نژاد، افزود: مرزبانی علاوه بر صیانت از منافع ملی و حاکمیت کشور، خود را مسئول حفظ منافع مرزنشینان می‌داند و در این مسیر همکاری مردم مناطق مرزی نقش اساسی دارد.

او با اشاره به وضعیت امنیتی برخی کشور‌های منطقه، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت مرزداران و مرزنشینان و تقویت توان امنیتی در مناطق مرزی، توانسته است استحکام و امنیت مرز‌های خود را ارتقا دهد.

معاون عملیات مرزبانی فراجا با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی در مرز‌های کشور گفت: در جریان جنگ اخیر، تلاش‌هایی برای نفوذ و ایجاد ناامنی از مرز‌های شمال‌غرب، غرب و جنوب‌شرق کشور انجام شد و با تلاش مرزداران و مرزبانان و همراهی مرزنشینان، این اقدامات ناکام ماند.

سردار قاسم‌نژاد با اشاره به شاخص‌های تعیین‌شده در حوزه امنیت مرزی، گفت: با تدابیر سلسله‌مراتب فرماندهی، شاخص‌هایی برای ارتقای امنیت در مرز‌ها تعیین شده است و خوشبختانه در بسیاری از این شاخص‌ها به اهداف تعیین‌شده دست یافته‌ایم و در برخی شاخص‌ها نیز شاهد افزایش اقدامات و ارتقای عملکرد بوده‌ایم.

او بر استمرار تعامل مرزبانی و مرزنشینان تأکید کرد و گفت: این تعامل و همدلی تنها به هفته انتظامی و برگزاری همایش محدود نیست و در طول سال، در قالب جلسه های هم‌اندیشی و برنامه‌های مختلف در استان‌های مرزی دنبال می‌شود.

معاون عملیات مرزبانی فراجا هدف از برگزاری همایش را قدردانی از خدمات و تلاش‌های مرزداران و مرزنشینان عنوان کرد و افزود: استمرار این همکاری‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای امنیت مرز‌ها و سرافرازی ایران اسلامی داشته باشد.