رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت کلان‌داده‌ها گفت: هم‌افزایی سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان فضایی ایران و تلفیق داده‌های زمینی و فضایی می‌تواند به ارتقای نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور کمک کند.

تلفیق داده‌های زمینی و فضایی به کمک نظام برنامه‌ریزی کشور می‌آید

تلفیق داده‌های زمینی و فضایی به کمک نظام برنامه‌ریزی کشور می‌آید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با تأکید بر ضرورت همگامی با تحولات علمی و فناوری، بر استفاده از داده‌های زمینی و فضایی و تقویت همکاری با سازمان فضایی ایران برای پاسخگویی به نیاز‌های کشور تأکید کرد.

صیدایی در نشست تخصصی «نقش ماهواره‌های بومی و کاربرد تصاویر ماهواره‌ها در تولید، پایش و پردازش اطلاعات مکانی» اظهار کرد: تحولات پرشتاب علمی و فناوری ایجاب می‌کند برنامه‌های کشور با رویکردی علمی، تخصصی و راهبردی و با استفاده از فناوری‌های روز، شفافیت، هم‌افزایی و مشارکت دنبال شود.

وی افزود: همکاری میان سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان فضایی ایران آغاز شده و در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک در حال پیگیری است تا با تلفیق داده‌های فضایی و زمینی، ظرفیت‌های جدیدی برای کمک به نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور ایجاد شود.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به جایگاه دو سازمان به‌عنوان متولیان داده‌های مکانی و فضایی کشور، گفت: با توجه به ابعاد مختلف نظام برنامه‌ریزی و نیاز‌های روز علمی و فناوری، هم‌افزایی و انجام فعالیت‌های مشترک میان این دو مجموعه می‌تواند به پاسخگویی بهتر به نیاز‌های کشور منجر شود.

مدیریت کلان‌داده‌ها؛ پیشران توسعه پایدار

صیدایی مدیریت کلان‌داده‌ها را یکی از پیشران‌های کلیدی توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: داده‌های زمینی، فضایی و داده‌هایی که به‌نوعی با فضا ارتباط دارند، از جمله داده‌های مهم و اثرگذار در این حوزه هستند.

وی تأکید کرد: داده زمانی می‌تواند در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مؤثر باشد که دقیق، به‌روز و اطمینان‌بخش بوده و از فناوری روز برخوردار باشد و بتواند پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشد.

استفاده از داده‌های ماهواره خیام در نقشه‌برداری

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده میان دو سازمان طی یک سال و نیم گذشته گفت: در این مدت هم‌افزایی میان سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان فضایی ایران شکل گرفته و این همکاری به دریافت داده‌های ماهواره خیام برای انجام پردازش‌های تخصصی منجر شده است.

صیدایی افزود: در نشست اخیر مدیران دو سازمان نیز بر ضرورت تقویت هم‌افزایی و انجام کار مشترک برای پاسخگویی به نیاز‌های کشور تأکید شده و مقرر است این روند با قوت و شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.