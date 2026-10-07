به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این گزارش، بیشتر خانواده‌های شش سرباز آمریکایی که در مرگبارترین حمله جنگ با ایران کشته شدند، در ضیافت کاخ سفید برای خانواده‌های «ستاره طلایی» (خانواده‌های نظامیان جان‌باخته) شرکت نمی‌کنند. این مراسم به میزبانی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برگزار می‌شود.

فقط یکی از اعضای خانواده‌های جان‌باختگانِ حمله پهپادی اول مارس ایران به بندر «شعیبه» در کویت، به خبرگزاری آسوشیتدپرس تایید کرد که قصد دارد در ضیافت روز سه‌شنبه با حضور ترامپ و بانوی اول شرکت کند. نظامیان آمریکایی که از این حمله جان سالم به در برده‌اند، این پرسش را مطرح کردند که چرا آنها در مکانی مستقر شده بودند که فاقد پوشش پدافند هوایی کافی بود و به عنوان هدفی احتمالی شناخته می‌شد.

این جنگ که در ۲۸ فوریه آغاز شد، تاکنون جان ۱۹ سرباز آمریکایی را گرفته و بیش از ۸۰۰ نفر دیگر را مجروح کرده است. این گردهمایی سالانه به مناسبت «روز مادران و خانواده‌های ستاره طلایی» برگزار می‌شود که مصادف با آخرین آخر هفته ماه سپتامبر است.

کاخ سفید اعلام کرد که ضیافت امسال برای بزرگداشت یاد نزدیک به ۴۰ نظامی جان‌باخته در درگیری‌های مختلف، از زمان جنگ ویتنام تاکنون، برگزار می‌شود. قرار بود ترامپ سخنرانی کند و پس از آن مراسم روشن کردن شمع و اجرای موسیقی از جمله اجرای قطعه «آمریکای زیبا» در این مراسم انجام شود.

خانواده‌های «ستاره طلایی» نسبت به فقدان اطلاعات ارائه‌شده از سوی پنتاگون درباره حمله کویت ابراز نارضایتی و سرخوردگی کرده‌اند.

«جویی آمور» که همسر ۳۹ ساله‌اش، استوار یکم «نیکول‌ام. آمور»، در میان کشته‌شدگان بود روز دوشنبه در بیانیه‌ای عمومی در فیس‌بوک گفت: پرسش‌هایی وجود دارد درباره اینکه پیش از حمله چه اتفاقی افتاد، چه اطلاعاتی در دسترس بود، چه تصمیماتی گرفته شد و در لحظات منتهی به جان باختن آن شش سرباز آمریکایی چه گذشت. دیگر بس است که بی‌سروصدا پرسش کنم. امروز از مردم آمریکا می‌خواهم که در کنار این شش خانواده بایستند و خواستار شفافیت شوند.

نظامیان آمریکایی مجروح‌شده در این حمله به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که نگرانی‌هایشان درباره این تهدید نادیده گرفته شده بود و سیستم درمانی ارتش نیز در هفته‌های پس از آن، در رسیدگی به وضعیت آنها کوتاهی کرده است. گزارش آسوشیتدپرس از حمله اول مارس بر اساس مصاحبه با ۱۳ سرباز تنظیم شده است. ارتش آمریکا از اظهار نظر درباره گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره حمله به بندر «شعیبه» خودداری و اعلام کرد هنوز نتایج تحقیقات خود را در مورد این حمله که در ماه ژوئن تکمیل شده بود، به خانواده‌های جان‌باختگان اطلاع نداده است. ارتش آمریکا گفته است که پیش از انتشار یافته‌ها، همچنان در حال حذف اطلاعات حساس از متن گزارش است. پنتاگون نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

جان تامپسون، گروهبان سابق ارتش آمریکا و بنیان‌گذار سازمان موسوم به «ادای احترام به جان‌باختگان»، سازمانی در ایالت آیووا که از سلامت روان کهنه‌سربازان، پیشگیری از خودکشی و هزینه‌های خاکسپاری حمایت می‌کند گفت که تجلیل از سربازان جان‌باخته در میدان نبرد، می‌تواند اقدامی ارزشمند و فراتر از مسائل سیاسی برای قدردانی از خدمات آنان باشد.

تامپسون اظهار داشت که چندین خانواده نظامیان آمریکایی به وی گفته‌اند به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره این رویداد، نتوانسته‌اند در آن شرکت کنند.

به گفته چندین خانواده نظامیان آمریکایی که تماس‌های تلفنی و دعوت‌نامه‌هایی از طریق ایمیل دریافت کرده بودند، کاخ سفید حدود دو هفته پیش ارسال دعوت‌نامه‌ها را برای خانواده‌های «ستاره طلایی» عنوانی که ارتش ایالات متحده آمریکا برای بستگان سربازانِ کشته‌شده در حین خدمت فعال به کار می‌برد، آغاز کرد.

تامپسون گفت: آنچه به من گفته‌اند این است که سردرگمی زیادی پیرامون این رویداد وجود داشته و جزئیات آن به‌موقع در اختیارشان قرار نگرفته است. وی افزود که برخی از آنها نیز توان مالی پرداخت هزینه‌های سفر را نداشته‌اند.

دست‌کم دو خانواده نظامیان کشته شده آمریکایی گفته‌اند که هیچ دعوت‌نامه‌ای برای حضور در مراسم کاخ سفید با حضور ترامپ دریافت نکرده‌اند؛ هرچند ممکن است موانعی بر سر راه دسترسی به اطلاعات شخصی این خانواده‌ها وجود داشته باشد.

برخی از خانواده‌های عضو گروه موسوم به «ستاره طلایی» می‌گویند از نحوه تجلیل دولت ترامپ و ارتش از فداکاری عزیزانشان سپاسگزارند. اما خانواده‌های دیگر معتقدند شیوه مدیریت این مراسم از سوی کاخ سفید، نشانه دیگری است که ثابت می‌کند این دولت برای بهایی که آنها پرداخته‌اند، احترامی قائل نیست.

ترامپ در روز‌های آغازین جنگ ایران، آن را یک «گردش کوچک» توصیف کرده بود. او در چهارم سپتامبر نیز این درگیری را موضوعی «کم‌اهمیت» (ناچیز) خواند.

همسر «رابرت مارزان»، افسر ارشد که در حمله اول مارس جان باخت گفت که او و دو فرزندش به این مراسم دعوت نشده‌اند.

تینا مارزان اظهار داشت که بلافاصله پس از مرگ همسرش، به مقامات فدرال گفته بود پس از دریافت تماس‌های متعدد، دیگر تمایلی به برقراری تماس با او ندارد. وی گفت که انتظار داشت برای رویدادی مانند این، سعی کنند با او یا دیگر اعضای خانواده‌اش تماس بگیرند.

تینا مارزان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: ما باید آنجا باشیم؛ اصلاً جای بحث ندارد.

کاخ سفید اعلام کرد که با افرادی که درخواست کرده‌اند با آنها تماس گرفته نشود، تماس نمی‌گیرد.

در بخش پایانی این گزارش آمده است برخی از اعضای خانواده نظامیان آمریکا که در جنگ کشته شده‌اند، اعتراضی به اظهارات ترامپ نداشته‌اند.

دونا بورهانس، مادر سرگرد کودی خورک (که یکی از کشته‌شدگان در «بندر شعیبه» بود)، گفت که اگرچه دعوت‌نامه‌ای دریافت نکرده، اما در هر صورت در مراسم شرکت نمی‌کرد، زیرا یادآوری آن ماجرا بسیار دردناک است. او پس از دیدار با ترامپ در جریان مراسم انتقال محترمانه پیکر‌ها در پایگاه نیروی هوایی «دوور»، خود را از هواداران پرشور ترامپ توصیف کرده است.

او در پیامی متنی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: دیگر نمی‌توانم مدام این وضعیت را از سر بگذرانم.

کاخ سفید اعلام کرد که برای ارسال دعوت‌نامه به اعضای خانواده خورک تلاش کرده است.

همسر سرگرد الکس کلینر، خلبانی که تابستان امسال در یک عملیات رزمی مرتبط با ایران کشته شد گفت که اطلاع‌رسانی با فرصت کمتر از دو هفته، زمان کافی برای هماهنگی جهت نگهداری شبانه از سه فرزند خردسالش را به او نمی‌داد.

لیبی کلینر در پیامی متنی اظهار داشت که به هر حال در این مراسم شرکت نمی‌کرد و افزود: هیچ تمایلی به حمایت از دولتی ندارم که با جان نیرو‌های نظامی ما تا این حد بی‌ملاحظه رفتار کرده است.