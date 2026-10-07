پیکر پاک شهیدان «امیرحسین قاسمی» و «نظام دست گشاد» از شهدای نیروی انتظامی صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهر بر دستان مردم مومن مرکز استان تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مراسم تشییع پیکر‌های مطهر شهیدان امیر حسین قاسمی از ساری و نظام دست گشاد از آمل با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسوولان از امازاده یحیی (ع) تا میدان شهدای ساری برگزار شد.

در این مراسم باشکوه شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های حماسی و انقلابی، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای شهدا، انزجار و نفرت خود را از استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعلام کردند.

پیکر‌های مطهر این ۲ شهید والامقام برای خاکسپاری به زادگاه‌هایشان منتقل شدند تا در کنار مردم دیار خود آرام گیرند و یاد و نامشان همواره در دل‌ها زنده بماند.

پیکر شهید امیرحسین قاسمی برای تدفین به زادگاهش روستای امره شهرستان ساری منتقل و در گلزار شهدای این روستا تدفین خواهد شد.

همچنین طبق برنامه مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید نظام دست گشاد نیز پس از انتقال به شهرستان آمل از ساعت ۱۳ امروز چهارشنبه پانزدهم مهر ماه از مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان آمل برگزار خواهد شد.

فرماندهی انتظامی مازندران صبح امروز پیش از مراسم تشییع؛ برنامه وداع با شهدای امنیت مازندران را در این ستاد برگزار کرده است و همرزمان این شهدا بار دیگر با آرمان‌های امام و انقلاب تجدید میثاق کردند.

تروریست‌های مسلح روز سیزدهم مهر ماه در حالی که مأموران در حال گشت‌زنی و تأمین امنیت مردم بودند به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور حمله و به سمت کارکنان انتظامی تیراندازی کردند که در پی این حمله، امیرحسین قاسمی اهل ساری و نظام دست‌گشاده اهل آمل به شهادت رسیدند.

شهید امیرحسین قاسمی متولد هشتم خرداد ۱۳۸۱ اهل شهرستان ساری از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور و شهید مدافع امنیت گروهبان یکم نظام دست گشاده متولد دوم آذرماه ۱۳۸۱ اهل شهرستان آمل بودند.