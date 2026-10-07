

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در مانور تمام‌عیار «صلابت زاگرس» در شهر صدرا گفت: این رزمایش با هدف هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی عملیاتی ظرفیت‌های فناورانه استان برای مواجهه با بحران‌های ترکیبی و مدیریت هوشمند حوادث اجرا شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: مانور «صلابت زاگرس» به عنوان یک تمرین تمام‌عیار، تمامی گونه‌های بحران‌های احتمالی از جمله سیل، زلزله، صاعقه، آتش‌سوزی و تهدیدات پدافند غیرعامل را پوشش داد

محمود رضایی کوچی اظهار داشت: هدف ما در این مانور، هم‌پوشانی مأموریت‌های دستگاه‌های امدادی و خدماتی است تا در شرایط واقعی، عملکردی منسجم داشته باشیم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: در این رزمایش، فراتر از تمرین‌های سنتی و دورمیزی، تلاش شد با بهره‌گیری از تجهیزات نوین و تکنولوژی دستگاه‌های اجرایی، الگو‌های عملیاتی مورد سنجش دقیق قرار گیرند

رضایی کوچی تصریح کرد: شهر صدرا به عنوان منطقه برگزاری این مانور انتخاب شد تا همه فرآیند‌های مدیریت بحران، از لحظه وقوع حادثه تا مرحله بازتوانی، در یک مقیاس میدانی و واقعی شبیه‌سازی شود