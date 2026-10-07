مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ثبت مراسم شبیه یکی از آیین‌های سنتی و مذهبی روستای پیشبر از توابع شهرستان زیرکوه در فهرست میراث ناملموس کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: مراسم شبیه یکی از آیین‌های سنتی و مذهبی روستای پیشبر از توابع شهرستان زیرکوه است که همه‌ساله در ایام محرم برگزار می‌شود و در روز عاشورا میزبان هیئت‌های عزاداری روستا‌های همجوار است.

کاهنی افزود: این آیین با مشارکت هفت روستای منطقه برگزار می‌شود و در روز عاشورا هیئت‌های عزاداری شش روستای اطراف با حضور در روستای پیشبر در این مراسم شرکت می‌کنند.

به گفته وی استمرار برگزاری این آیین در میان مردم منطقه، مشارکت جمعی روستا‌های همجوار، برخورداری از مؤلفه‌های شاخص مردم‌شناسی و همچنین استفاده از ابزار و ادوات قدیمی و سنتی، از جمله ویژگی‌هایی است که به مراسم شبیه پیشبر ارزش فرهنگی و مردم‌شناختی بخشیده است.

کاهنی افزود: ثبت این آیین در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور، گامی در راستای شناسایی، مستندسازی و پاسداشت بخشی از میراث فرهنگی و معنوی مردم شهرستان زیرکوه و خراسان جنوبی است.