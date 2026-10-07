مسئولان شهرستان میبد با هدف بررسی وضعیت سیل‌بندها، سازه‌های آبخیزداری و نقاط مستعد آب‌گرفتگی، از سیل‌بند غربی میبد، بند خاکی کارخانه قند و قرضه‌های راه‌آهن بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئولان شهرستان میبد با هدف بررسی وضعیت سیل‌بندها، سازه‌های آبخیزداری و نقاط مستعد آب‌گرفتگی، از سیل‌بند غربی میبد، بند خاکی کارخانه قند و قرضه‌های راه‌آهن بازدید کردند. در این بازدید که با حضور اقبالی دادستان میبد، قاسم دهقانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، رئیس اداره آب منطقه‌ای و رئیس اداره راهداری انجام شد، آخرین وضعیت زیرساخت‌های کنترل روان‌آب و سیلاب در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

قاسم دهقانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد، هدف از این بازدید را تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بارش‌های احتمالی و کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب عنوان کرد و گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های قابل توجه، بررسی و رفع نقاط آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این بازدید، وضعیت رسوبات پشت بند‌های خاکی و همچنین ضرورت مرمت و تکمیل برخی طرح‌های آبخیزداری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت و کارایی این سازه‌ها انجام شود.

دهقانی با اشاره به وضعیت سیل‌بند غربی میبد نیز گفت: موضوع تخلیه این سیل‌بند با توجه به ضرورت افزایش ظرفیت آن، در شورای تأمین شهرستان مطرح خواهد شد و پس از بررسی، دستورات لازم برای تخلیه سیل‌بند صادر می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد همچنین از بازدید از سیل‌بند کارخانه قند و گوراب‌های ایستگاه مایکروویو خبر داد و گفت: وضعیت این نقاط نیز بررسی و تمهیدات لازم برای آمادگی بیشتر در برابر بارش‌های احتمالی پیش‌بینی خواهد شد.

این بازدید با هدف پیشگیری، افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی و کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب صورت گرفت.