به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امیرمحمد نظرپوری با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با هدف توسعه فضای سبز، افزایش پوشش گیاهی، مقابله با فرسایش خاک و کمک به احیای منابع طبیعی در مناطق مختلف شهرستان الیگودرز برگزار می‌شود.

وی افزود: مشارکت روستاییان، عشایر، دهیاران، شورا‌های اسلامی و تشکل‌های محلی می‌تواند نقش مهمی در موفقیت طرح‌های منابع طبیعی و ایجاد آینده‌ای سبزتر برای شهرستان داشته باشد.

نظرپوری با اشاره به ضرورت انتخاب گونه‌های متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، تصریح کرد: گونه‌های بومی و سازگار با شرایط منطقه باید در اولویت کاشت قرار گیرند تا ضمن افزایش ماندگاری نهال‌ها، زمینه تقویت پوشش گیاهی و پایداری منابع طبیعی فراهم شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری الیگودرز همچنین بر ضرورت مراقبت از نهال‌های کاشته‌شده تأکید کرد و گفت: کاشت نهال تنها گام نخست است و آبیاری به‌موقع، حفاظت و مراقبت از نهال‌ها و جلوگیری از چرای دام در عرصه‌های نهال‌کاری‌شده، برای موفقیت این طرح ضروری است.