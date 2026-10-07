رئیس نیروی انسانی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، از طرح‌های جدید جذب و گزینش نیرو برای تحصیل و خدمت در حوزه‌های مختلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ امانی گفت: برای تقویت بدنه علمی و خدمات درمانی، از جوانان دارای شرایط برای بورسیه تحصیلی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در آزمون سراسری کنکور استفاده خواهد شد. این طرح با هدف تربیت متخصص در حوزه‌های سلامت جهت خدمت در مراکز درمانی نیروی انتظامی تدوین شده است.

وی افزود: داوطلبان سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد برای ورود به دانشکده افسری استفاده می‌شود. در همین راستا، دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل از مقطع دیپلم در رشته‌های علوم تجربی و معارف اسلامی، برای ادامه تحصیل و اعزام به دانشگاه امام حسن (ع) مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.