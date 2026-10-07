

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ اصغر خدایی گفت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان در کلانتری ۱۶۴ قائم مبنی بر سرقت طلاجات و ارز‌های خارجی از منزل وی در محدوده اتوبان ارتش، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: شاکی اعلام کرده بود ساعت ۲۱ روز ۳۰ مردادماه از منزل خارج شده و پس از بازگشت، متوجه شده در ورودی منزل باز نمی‌شود. بررسی‌های اولیه نشان داد سارقان پس از ورود به ساختمان، وسایل خانه را به‌هم ریخته و اموال باارزش از جمله طلاجات و ارز‌های خارجی را به سرقت برده‌اند.



رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت منزل به همراه کارشناسان مرکز تشخیص هویت، تحقیقات تخصصی را آغاز کردند و با بازبینی دوربین‌های مداربسته ساختمان و معابر اطراف دریافتند سارقان چهار نفر بوده‌اند.

سرهنگ خدایی افزود: بررسی تصاویر نشان داد متهمان با استفاده از لوله گاز ساختمان مجاور خود را به بالکن منزل رسانده و از این طریق وارد خانه شده‌اند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق شدند هویت هر چهار متهم را شناسایی کنند و با هماهنگی مقام قضایی، آنان را در عملیات‌های همزمان در شهرستان‌های بهارستان، تهران، شهریار و پرند دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات، به سرقت از منزل شاکی اعتراف کردند و در بازجویی‌های تخصصی، نحوه اجرای سرقت و استفاده از یک دستگاه خودروی پرشیا سفیدرنگ برای جابه‌جایی خود و اموال مسروقه را نیز تشریح کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: طلاجات مسروقه که پس از سرقت میان اعضای این باند تقسیم شده بود، در جریان تحقیقات کشف و به صاحب آن تحویل داده شد.

سرهنگ خدایی در پایان اظهار کرد: در ادامه تحقیقات، هر چهار متهم به ۱۱ فقره سرقت دیگر از منازل نیز اعتراف کردند که پرونده‌های مربوط به سایر شکات برای رسیدگی قضایی به دادسرای مربوطه ارسال شد و متهمان با دستور قضایی روانه زندان شدند.