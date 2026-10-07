امروز سالروز تولد نویسنده، نقاش و شاعر نام آشنای کاشانی سهراب سپهری است.

نیمه مهر، زادروز شاعر آب و روشنی در کاشان+گزارش

نیمه مهر، زادروز شاعر آب و روشنی در کاشان+گزارش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در نیمه مهر ۱۳۰۷ سومین فرزند اسدلله سپهری یکی از محبوب‌ترین شاعران نیمایی معاصر در شهر باغ‌های خوش عطر گل و گلاب، کاشان متولد شد.

سهراب سپهری، این هنرمند نام آشنای شعر و ادب ایران شعر‌ها و نقاشی هایش نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای بسیاری از علاقمندان به هنر در آن سوی آب‌ها نیز آشناست.

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های شعر سهراب سپهری ایجاد تصویر‌های زیبا و دلنشین است، به گونه‌ای که می‌توان اشعار او را تابلویی نقاشی شده از طبیعت دانست.

سهراب نخستین شاعر معاصر کشور بود که در آثارش یک نظام فکری مدون و نقش بسته وجود دارد، که همواره به خوانندگانش توصیه می‌کند از لحاظ روحی به دوره‌های کودکی و پاکی و شفافیت این دوران برگردند.

مرگ رنگ، زندگی خواب ها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم سبز، ما هیچ ما نگاه که در قالب هشت کتاب گردآوری شده از سروده‌های این شاعر خوش ذوق کاشانی است.

وی به فرهنگ مشرق‌زمین علاقه زیادی داشت و به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین سفر کردو مدتی در ژاپن زندگی کرد و هنر حکاکی روی چوب را آنجا یاد گرفت.

سهراب سپهری در سال ۱۳۵۸ به بیماری سرطان خون مبتلا شد و سرانجام در غروب اول اردیبهشت سال ۱۳۵۹ در بیمارستان پارس تهران درگذشت.

صحن امام‌زاده سلطان‌علی روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ابدی این شاعر و نقاش شد.