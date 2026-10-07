مدیرکل دامپزشکی مازندران با اعلام خبر کشف باند کشتار غیرمجاز مرغ در شهرستان بابل و ضبط ۱۲۰۰ تن سویای سوخته و فاسد در استان، از عملیات مشترک دامپزشکی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اعلام خبر کشف باند کشتار غیرمجاز مرغ در شهرستان بابل و ضبط ۱۲۰۰ تن سویای سوخته و فاسد در استان، از عملیات مشترک دامپزشکی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

حمزه آقاپور کاظمی با اشاره به عملیات شبانه در شهرستان بابل گفت: این باند سازمان‌یافته، مرغ‌های پایان دوره تولید (مرغ مادر) و تخم‌گذار را که فاقد هرگونه شرایط بهداشتی بودند، با عنوان جعلی «مرغ بومی و محلی» روانه بازار‌های سنتی می‌کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات که ساعت ۲۳ شب انجام شد، دو دستگاه کامیون حامل این طیور، به‌همراه ادوات کشتار و پرکنی غیرمجاز کشف و ضبط شد. آقاپور کاظمی از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خانواده، تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی خرید کنند و در صورت مشاهده تخلف، با شماره ۱۵۱۲ تماس بگیرند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، از کشف محموله عظیم سویا خبر داد و گفت: با همکاری پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۲۰۰ تن سویا که دچار سوختگی و عدم رعایت شرایط بهداشتی شده بود، در یکی از شهرستان‌های استان کشف و ضبط شد.

وی تأکید کرد که پرونده این واحد متخلف به مراجع قضایی ارجاع شده و به‌زودی نتایج محاکمه اعلام خواهد شد.

گزارش از زینب دیوارگر