آذربایجان‌غربی با ثبت رشد چشمگیر در ترافیک پستی و درآمدزایی، در مسیر توسعه تجارت الکترونیک و تسهیل خدمات شهروندی گام‌های بلندی برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آمارهای نیمه نخست امسال نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد مثبت در شبکه پستی آذربایجان‌غربی است؛ استانی که حالا با اتکا به زیرساخت‌های نوین، نه تنها رکوردهای جابه‌جایی مرسولات را شکسته، بلکه در آستانه بازگشایی یک مسیر تجاری استراتژیک در مرز بازرگان قرار دارد.

ابراهیم رضازاده، مدیرکل پست از ثبت رشد ۴۵ درصدی در ترافیک مرسولات قبول‌شده در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گفته رضازاده، بخش عمده‌ای از این موفقیت مدیون استقبال از «سرویس‌های اکسپرس و ویژه» است که نشان از تغییر ذائقه مردم استان به سمت استفاده از خدمات سریع‌تر دارد.

در حال حاضر بیش از ۸۰۰ فروشگاه اینترنتی در آذربایجان‌غربی با پست قرارداد دارند که این شبکه گسترده، ستون فقرات تجارت الکترونیک در استان را تشکیل می‌دهد.او گفت: همکاری با اداره‌کل ثبت‌احوال استان است که مستقیم با زندگی روزمره مردم در ارتباط است. با اصلاح فرآیندهای چاپ و توزیع، اکنون فرآیند صدور و تحویل شناسنامه‌ها به کمتر از ۷۲ ساعت کاهش یافته است. این اتفاق گامی بزرگ در جهت رضایت‌مندی عمومی و حذف بروکراسی‌های زمان‌بر محسوب می‌شود.

طرح ملی «GNAF» (مدیریت یکپارچه نشانی مکان‌محور) در استان به پیشرفت ۸۰ درصدی رسیده و طبق پیش‌بینی‌ها تا پایان سال تکمیل خواهد شد؛ زیرساختی که برای هوشمندسازی خدمات دولتی در استان حیاتی است.

با این حال، خبر مهم برای فعالان اقتصادی، آمادگی برای احیای پست خارجی از مرز بازرگان است. رضازاده اعلام کرد که با تهیه طرح توجیهی و هماهنگی‌های لازم، زیرساخت‌های ارسال زمینی مرسولات به ترکیه فراهم شده و در صورت چراغ سبز طرف ترک، شاهد تحولی در تجارت الکترونیک مرزی خواهیم بود. این امر می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای صادرات‌محور و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل برای تجار محلی منجر شود.

در اقدامی خلاقانه، تفاهم‌نامه‌ای با اداره‌کل امور عشایر در دست اجراست که به «توقف‌گاه‌های فصلی عشایر» کدپستی اختصاص می‌دهد. این طرح، فرصتی طلایی برای جامعه عشایری استان است تا بدون واسطه و با بهره‌گیری از شبکه گسترده پست، صنایع‌دستی و محصولات تولیدی خود را به بازارهای سراسر کشور عرضه کنند؛ حرکتی که می‌تواند به پایداری اقتصادی خانوارهای عشایری کمک شایانی کند.

آذربایجان‌غربی با ترکیبی از پروژه‌های زیرساختی (مانند مکانیزاسیون مرکز تجزیه و مبادلات) و رویکردهای حمایتی از کسب‌وکارهای بومی و عشایری، در حال تبدیل شدن به یک قطب کارآمد در شبکه لجستیک شمال‌غرب کشور است. اگر گشایش مرز بازرگان به ثمر بنشیند، می‌توان انتظار داشت که ترافیک پستی استان در ماه‌های آینده، رکوردهای بالاتری را ثبت کند.