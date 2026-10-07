به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشست مشترک رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مسئولان و نمایندگان قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در استان با محوریت توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت و بررسی طرح‌های عمرانی و درمانی در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در این نشست با مسئولان و نمایندگان قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در استان درباره اجرای طرح‌های مختلف حوزه سلامت گفت‌و‌گو کرد و بر ضرورت هماهنگی برای تسریع در روند اجرای طرح‌ها تأکید کرد.

در این نشست، ساخت مرکز جامع خدمات سلامت جایگزین سنگر، تکمیل مرکز جامع خدمات سلامت بندر کیاشهر و طرح توسعه بیمارستان امام حسن مجتبی فومن مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین ساخت مرکز جامع خدمات سلامت شماره یک و ستاد شبکه بهداشت خمام، ساخت مرکز جامع خدمات سلامت ویژه آستانه اشرفیه و طرح توسعه بیمارستان امام خمینی صومعه‌سرا از دیگر طرح‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

بررسی روند اجرای ساختمان دیالیز، تالاسمی و شیمی‌درمانی سیدالشهدا لاهیجان و همچنین ساخت مرکز جامع سرطان صومعه‌سرا در دستور کار این نشست قرار داشت.

در این نشست بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تسریع در اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم مناطق مختلف گیلان تأکید شد.