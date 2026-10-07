به گزارش خبرگزاری،صدا وسیما، سقف تخفیف ۳۰ درصدی بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب استان سیستان‌وبلوچستان از یک میلیون تومان به دو میلیون تومان افزایش یافت.

بر این اساس و با هدف حمایت از خرید کتاب شهروندان و ترویج کتاب‌خوانی،خرید‌های بالای دو میلیون تومان از بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان نیز مشمول ۱۰ درصد تخفیف می‌شوند.

شهروندان استان سیستان‌وبلوچستان می‌توانند برای بهره‌مندی از این فرصت به بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب این استان مراجعه کنند.

بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان به همت خانه کتاب و ادبیات ایران، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان‌وبلوچستان و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در سالن دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان واقع در زاهدان برگزار می‌شود.