به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امیر فاطمی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مرکز ارتباطات مردمی (۱۲۲) و تیم‌های امداد و حوادث در پیک مصرف تابستان گفت: در سه‌ماهه تابستان امسال، در مجموع ۷ هزار و ۲۷۹ فقره حادثه در بخش آب و ۲۳۹ فقره حادثه در بخش فاضلاب در سطح استان گزارش و توسط اکیپ‌های عملیاتی رسیدگی شد.

وی با تشریح تفکیک حوادث رخ‌داده در حوزه آب افزود: بیشترین فراوانی حوادث ثبت شده در بخش آب مربوط به ترکیدگی لوله با ۲ هزار و ۹۳۴ مورد بوده و همچنین در این بازه زمانی هزار و ۴۹۱ فقره گزارش قطعی آب، ۹۹۵ مورد نشت آب در اتاقچه کنتور و ۴۰۱ فقره خرابی شیرفلکه و انشعابات به ثبت رسیده است.

فاطمی به توزیع جغرافیایی این اتفاقات اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان حوادث به مرکز استان اختصاص داشته، به‌طوری که در شهر بجنورد ۲ هزار و ۹۷۱ فقره حادثه ثبت شده و نیرو‌های امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن برای پایداری جریان آب شرب وارد عمل شدند.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی همچنین با اشاره به گزارش‌های دریافتی از طریق سامانه ارتباط با مشتریان (۱۲۲) تصریح کرد: از میان کل گزارش‌های ثبت‌شده حوادث، یک هزار و ۴۰۷ فقره تماس نامرتبط با وظایف و خدمات شرکت آب و فاضلاب بوده است.

وی در ادامه با مقایسه آمار نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: در مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۱۴۰۴)، در مجموع ۹ هزار و ۲۸۷ تماس با مرکز ارتباط با مشتریان ۱۲۲ برقرار شده بود که از این تعداد، ۴ هزار و ۸۳۶ فقره غیرمرتبط اعلام شد وآمار‌های امسال حاکی از کاهش تماس‌های غیرمرتبط و افزایش آگاهی و دقت هم‌استانی‌ها در گزارش دقیق حوادث بوده است.

فاطمی در پایان ضمن قدردانی از صبوری شهروندان و تلاش شبانه‌روزی پرسنل بهره‌برداری و اتفاقات، از مردم شریف استان خواست هرگونه افت فشار، شکستگی خطوط انتقال یا انشعابات و هدررفت آب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن موارد مطرح شده برطرف گردد.