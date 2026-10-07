به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای علی گودرزی با اشاره به تحویل ۶۳ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به جایگاه‌های CNG استان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: این مقدار گاز طبیعی در میان ۴۳ جایگاه عرضه این سوخت در استان قم توزیع شده است.

وی با اشاره به آمار مصرف CNG در استان افزود: میزان مصرف این سوخت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۴۷۶ مترمکعب رسید که در مقایسه با ۱۲ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۵۳۲ مترمکعب مصرف در مدت مشابه سال گذشته، ۶۳۱ هزار و ۵۶ مترمکعب، معادل ۵.۱۲ درصد کاهش داشته است.

گودرزی با اشاره به گران شدن نرخ سوم بنزین در کشورمان، گفت: در چنین شرایطی، سوخت CNG می‌تواند جایگزین مناسبی برای بنزین، به‌ویژه برای افرادی باشد که استفاده بیشتری از خودرو دارند، باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تعیین یک روز در هفته به عنوان «روز بدون خودرو» از سوی ریاست محترم جمهور، تاکید کرد: استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی، کاهش سفر‌های غیرضروری و استفاده از خودرو‌های شخصی در مواقع ضرور، از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به مدیریت مصرف سوخت در استان و به تبع آن کشور کمک شایانی کند.

وی در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای پیوستن به پویش ملی «روز بدون خودرو» گفت: مدیران، رؤسا و کارکنان شرکت گاز استان قم نیز همپا با مردم شریف استان به این پویش پیوسته‌اند و روز‌های سه‌شنبه با استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی در محل کار خود حاضر می‌شوند.