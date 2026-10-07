به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بررسی‌ها حاکی از عبور متناوب امواج کم ارتفاع لایه‌های میانی جو در روز‌های آتی از نواحی شمال غرب و شمالی کشور می‌باشد. این امواج ناپایدار بارشی طی روز‌های آتی با شدت کمتر استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بر این اساس، در روز‌های آینده وضعیت هوای استان در برخی ساعات بویژه ساعات بعدازظهر و اوایل شب همراه با افزایش ابر در برخی نقاط (به ویژه نواحی شمالی استان) رگبار باران و احتمال رعدوبرق و احتمال وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

هر چند در مجموع بارش‌ها در استان قابل ملاحظه نیست، اما به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال تشدید بارش‌ها در برخی مناطق وجود دارد.

در دو روز آینده تغییرات خاصی نخواهیم داشت، اما در روز‌های اولیه هفته آینده دمای هوا به خصوص دمای کمینه به صورت نسبتا محسوسی کاهش خواهد یافت.