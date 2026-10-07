معاون صدای رسانه ملی و رئیس فدراسیون شمشیربازی در دیداری مشترک بر استفاده از ظرفیت شبکه‌های رادیویی برای معرفی بیشتر رشته شمشیربازی، قهرمانان و جذابیت‌های این ورزش و گسترش گفتمان ورزشی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی در دیدار با علیرضا پورسلمان، رئیس فدراسیون شمشیربازی، بر استفاده از ظرفیت شبکه‌های رادیویی برای معرفی بیشتر رشته شمشیربازی و موفقیت‌های ورزشکاران این رشته تأکید کرد.

پهلوانیان با اشاره به نقش ورزش در سلامت، نشاط و افزایش حس عزت و غرور جامعه گفت: رادیو می‌تواند با روایت موفقیت‌های ورزشکاران، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با رشته‌های مختلف ورزشی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه رادیو ورزش به عنوان شبکه تخصصی ورزش جایگاه ویژه‌ای در پوشش رویداد‌های ورزشی دارد، افزود: سایر شبکه‌های رادیویی نیز متناسب با مأموریت خود ظرفیت پرداختن به موضوعات ورزشی را دارند و می‌توان از این ظرفیت برای معرفی رشته‌هایی مانند شمشیربازی استفاده کرد.

وی گفت: با طراحی قالب‌ها و برنامه‌های مشخص، می‌توان شمشیربازی را بیش از گذشته به مخاطبان معرفی کرد و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این زمینه نیز می‌تواند در شورای ورزش بررسی و برای استفاده بهتر از ظرفیت رادیو برنامه‌ریزی شود.

علیرضا پورسلمان، رئیس فدراسیون شمشیربازی، با اشاره به روند رو به رشد این رشته افزود: با تلاش مجموعه فدراسیون، مربیان و ورزشکاران، بخشی از نواقص گذشته برطرف شده و شرایط شمشیربازی در استان‌ها نیز مطلوب است.

پورسلمان گفت: در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای آموزش و پرورش نسل جدید ورزشکاران انجام شده و شمشیربازان ایران نیز با توجه به تعداد نفرات کاروان در رقابت‌های اخیر، عملکرد قابل توجهی داشته و در مسابقات بین‌المللی خوش درخشیده‌اند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به پوشش مناسب این شبکه در رقابت‌های ناگویا گفت: این تجربه نشان می‌دهد رادیو ظرفیت مناسبی برای معرفی و پرداختن تخصصی به شمشیربازی دارد.

پورسلمان با بیان اینکه رادیو علاوه بر پوشش رویدادهای شمشیربازی، می‌تواند در گفتمان‌سازی و ایجاد علاقه به این رشته، به‌ویژه در میان نسل جوان، نقش مؤثری ایفا کند، پیشنهاد کرد برنامه‌ای مشخص و مستمر با محوریت شمشیربازی در رادیو طراحی شود تا مخاطبان با این رشته، قهرمانان، قوانین و جذابیت‌های آن بیشتر آشنا شوند.