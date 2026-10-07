همزمان با هفته انتظامی، با هدف ترویج فرهنگ صحیح ترافیکی و ارتقای ایمنی موتورسواران، کلاه‌های ایمنی به موتورسواران قانونمند شهرستان قوچان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرهنگ کارگری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قوچان، در این مراسم با تأکید بر اهمیت فرهنگ ترافیک در کاهش حوادث رانندگی گفت: فرهنگ ترافیک یکی از نخستین مؤلفه‌هایی است که میزان قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری افراد یک جامعه را نشان می‌دهد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از تصادفات منجر به جرح در شهرستان مربوط به موتورسیکلت‌سواران است و رعایت نکردن قوانین و مقررات و استفاده نکردن از کلاه ایمنی، از عوامل مهم افزایش آسیب‌ها به شمار می‌رود.

سرهنگ کارگری با اشاره به استفاده گسترده خانواده‌ها از موتورسیکلت به دلیل قیمت مناسب، مصرف سوخت پایین و قدرت مانور بالا، تأکید کرد: موتورسیکلت وسیله نقلیه مناسبی است، به شرط آنکه استفاده از آن همراه با رعایت قوانین و الزامات ایمنی باشد.

وی همچنین به برخی تخلفات حادثه‌ساز موتورسواران اشاره کرد و گفت: برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورت انتقال موتورسیکلت به پارکینگ به علت تخلفاتی از جمله عبور از چراغ قرمز، حرکت در پیاده‌رو یا حرکت در خلاف جهت، وسیله نقلیه در مرحله نخست به مدت یک هفته و در صورت تکرار تخلف، به مدت یک ماه توقیف خواهد شد.

در این مراسم کلاه‌های ایمنی اهدایی شهرداری قوچان، به صورت رایگان در اختیار موتورسواران قانونمند شهرستان قرار گرفت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قوچان در پایان با توصیه به استفاده همیشگی موتورسواران از کلاه ایمنی گفت: حفظ جان و سلامت شهروندان برای پلیس اهمیت ویژه‌ای دارد و امیدواریم با نهادینه شدن فرهنگ ترافیک، روزی برسد که هر شهروند، خود پلیسِ سلامت و ایمنی خویش باشد.