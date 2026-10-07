به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این پویش مسئولان و جمعی از دانش آموزان، معلمان، اولیا و اعضای انجمن مجموعه فرهنگی و آموزشی اندیشه نو، با حضور در سرای سالمندان صادقیه اصفهان، مرکز توانبخشی حبیب‌آباد و مرکز توانبخشی دولت‌آباد، با اهدای گل و بسته‌های میوه از سالمندان و مددجویان این مراکز تجلیل و با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

مرضیه رجب‌زاده مدیر مجموعه فرهنگی و آموزشی اندیشه نو هدف از اجرای این برنامه، تقویت فرهنگ احترام به سالمندان، توجه به نیاز‌های عاطفی آنان و آموزش عملی مفهوم مسئولیت اجتماعی و مهربانی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها عنوان کرد.