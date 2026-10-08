به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ابراهیم سارمی گفت‌: در این مدت هزار و ۳۹۰ نفر از حادثه‌دیدگان توسط نیرو‌های امدادی نجات یافتند و ۵۵۳ نفر نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: بیشترین حوادث ثبت‌شده در نیمه نخست امسال مربوط به سوانح جاده‌ای و ترافیکی بود و واژگونی خودرو با ۲۶۴ مورد و تصادفات و سایر حوادث ترافیکی با ۲۲۱ مورد، بخش قابل توجهی از ماموریت‌های امدادی را به خود اختصاص داد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: شهرستان بجنورد با ۲۳۹ مورد، شیروان با ۱۳۱ مورد، سملقان با ۱۲۵ مورد و اسفراین با ۱۰۳ مورد، بیشترین شمار حوادث ثبت‌شده در استان را در این مدت داشتند.

سارمی درباره عملیات امداد و نجات جاده‌ای نیز اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۳۰۷ دستگاه خودروی نجات، ۶۸۷ دستگاه آمبولانس و ۶۳ دستگاه سایر خودرو‌ها در عملیات امدادی به کار گرفته شدند.

وی ادامه داد: این عملیات با مشارکت نیرو‌های عملیاتی و تیم‌های امدادی جمعیت هلال احمر استان انجام شد و در مجموع سه‌هزار و ۴۲۸ نیروی عملیاتی، یک‌هزار و ۲۶۳ تیم امدادی، یک‌هزار و ۳۹۱ نجاتگر و ۲ هزار و ۳۷ امدادگر در عملیات‌های امسال مشارکت داشتند.