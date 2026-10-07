به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عبداللهی گفت: در این مدت، ۶۶۴ مورد استفاده از پابند الکترونیک ثبت شده است که این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان، امکان حفظ اشتغال، تداوم مسئولیت‌های خانوادگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کرده است.

وی افزود: برگزاری بیش از ۲۹ هزار جلسه دادرسی الکترونیک، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به زندانیان که ۲ هزار و ۹۸۷ فقره آنها به صورت برخط انجام شده، موجب کاهش اعزام‌های فیزیکی، کاهش هزینه‌های امنیتی و تسریع در روند رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: کنترل ورودی و خروجی پرونده‌ها، کاهش زمان رسیدگی، توسعه خدمات الکترونیک، گسترش مجازات‌های جایگزین حبس و تقویت صلح و سازش، پنج محور اصلی تحول قضایی در استان بوده است.