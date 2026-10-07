سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت دو سارق سابقه‌دار منزل در محدوده خیابان امیری خبر داد که هنگام فرار از دست مأموران، با موتورسیکلت واژگون و بازداشت شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد مقدسی گفت: ساعت ۲:۳۰ بامداد روز گذشته در پی اعلام مرکز پیام مبنی بر حضور سارقان منزل در حین سرقت در محدوده خیابان ۱۶ متری امیری و خیابان سادات، عوامل گشت انتظامی با مشخصات اعلام‌شده از سارقان و موتورسیکلت آنها بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: حدود ۱۵ دقیقه بعد، مأموران در محدوده خیابان عظیمی دو نفر را با مشخصات اعلام‌شده مشاهده کردند که در حال بررسی و سرکشی به پارکینگ منازل بودند. این افراد در ادامه در یکی از کوچه‌های اطراف نیز هنگام دستکاری قفل در پارکینگ مشاهده شدند.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: به محض مشاهده مأموران، متهمان اقدام به فرار کردند و عملیات تعقیب و گریز آغاز شد. در ادامه، سارقان در فاصله حدود یک کوچه از محل، با موتورسیکلت همراه خود واژگون شدند و مأموران موفق شدند هر دو متهم را دستگیر کنند.

سرهنگ مقدسی گفت: در بازرسی بدنی از متهمان، یک قبضه شفت دست‌ساز به طول تقریبی ۵۰ سانتی‌متر که برای باز کردن در‌های پارکینگ استفاده می‌شد، یک عدد ابزار موسوم به «بشکن» برای سرقت موتورسیکلت و تعدادی کلید کشف و ضبط شد.

وی افزود: متهمان در تحقیقات اولیه هویت خود را اعلام کردند و پس از استعلام سوابق آنان از سامانه مشخص شد هر دو نفر دارای سوابق متعدد هستند.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی به کلانتری منتقل شدند و پرونده آنان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.