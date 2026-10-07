رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی چهارمحال و بختیاری از اجرای محدودیت‌های ترافیکی (تردد و توقف) به مناسبت برگزاری رزمایش ۳۰ هزار نفری جان‌فدایان بام ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ حسین پور گفت: به مناسبت برگزاری رزمایش بزرگ جانفدایان، محدودیت‌های ترافیکی تردد و توقف در خیابان کاشانی حدفاصل تقاطع دولت تا تقاطع فارابی کاشانی وخیابان‌ها ومسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم از ساعت ۱۲۰۰ تا ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه ۱۵ مهر اعمال خواهد شد.

وی افزود: ازمردم استان درخواست می‌کنیم با رعایت محدودیت‌های ترافیکی اعلامی با پلیس همکاری لازم را داشته باشند، حتی المکان ازمسیر‌های جایگزین و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.