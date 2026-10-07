به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بافق، گفت: هدف از برگزاری جشن عاطفه‌ها، تأمین مایحتاج اولیه تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند و تقویت روحیه اجتماعی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان است. امامی‌نسب افزود: ۱۸۲ دانش‌آموز در شهرستان بافق تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره) هستند و خیران می‌توانند برای کمک به این دانش‌آموزان مشارکت کنند.

امامی‌نسب گفت: خیران برای کمک نقدی می‌توانند از طریق برنامه «صدقه من» یا کد دستوری *۸۸۷۷۰*۰۳۵۲# کمک‌های خود را واریز کنند. وی، افزود: کمک‌های غیرنقدی نیز از طریق پایگاه‌های کمیته امداد در مدارس، سطح شهر و پایگاه‌های کمیته امداد بافق دریافت می‌شود و به دست دانش‌آموزان نیازمند خواهد رسید.

جشن عاطفه‌ها با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره آموزش و پرورش شهرستان بافق برگزار شد.