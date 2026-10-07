تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی باید آمادگی لازم برای مقابله با پدیده ال نینو داشته باشند.

تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی آماده برای مقابله با پدیده ال نینو

تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی آماده برای مقابله با پدیده ال نینو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری درجلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان فریدونشهر با اشاره به هشدار هواشناسی در مورد احتمال بروز پدیده ال نینو گفت: ضروری است تا تمام ادارات موتورخانه‌های خود را بهسازی و ایمن سازی کنند.

منصور شیشه فروش همچنین افزود: با هدف تقویت فشار گاز در فصل زمستان در منطقه فریدن و فریدونشهر شبکه انتقال گاز از تیران به سه راهی دامنه به طول ۵ کیلومتر در حال اجراست.

وی گفت: با توجه به ناتزازی تامین انرژی به ویژه گاز، تامین سوخت جایگزین برای نانوایی ها، مراکز درمانی و بهداشتی، صنایع و مراکز پخش مواد غذایی در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان فریدونشهر نیز گفت: از ۴۷۰ کیلومتر راه ارتباطی این شهرستان ۱۵۰ کیلومتر آن خاکی است مردم با مشکل رفت و آمد مواجه هستند.

حمید رحیمیان از آمادگی ۳ راهدارخانه و ۲۵ دستگاه ماشین‌آلات برف روب برای بازگشایی معابر روستایی در مواقع بارش برف خبر داد و افزود: با توجه به وسعت و سخت گذر بودن راه‌های ارتباطی، شهرستان نیازمند تخصیص ماشین آلات برف روبی بیشتری است.