­سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت دو سارق سابقه‌داری خبر داد که هنگام سرقت لوازم و محتویات یک دستگاه پژو پارس در محدوده میدان نصر شناسایی و پس از تعقیب و گریز با موتورسیکلت دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار گفت: عوامل کلانتری ۱۳۷ نصر هنگام گشت‌زنی در خیابان آرش مهر، دو نفر را در حال سرقت از یک دستگاه خودروی پژو پارس مشاهده کردند و بلافاصله برای دستگیری آنها وارد عمل شدند.

وی افزود: متهمان به محض مشاهده مأموران، با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شدند و مأموران نیز با اجرای طرح مهار، عملیات تعقیب و گریز را آغاز کردند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: پس از دقایقی تعقیب و گریز، متهمان تعادل موتورسیکلت را از دست داده و روی زمین برخورد کردند که مأموران بلافاصله هر دو نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ افشار با اشاره به سوابق متهمان خاطرنشان کرد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد هر دو متهم دارای سوابق متعدد سرقت هستند و در جریان تحقیقات به ۱۸ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو اعتراف کردند.

وی افزود: متهمان به دلیل مصدومیت ناشی از حادثه برای ادامه روند درمان به یکی از بیمارستان‌های سطح حوزه منتقل شدند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان گفت: پرونده متهمان برای ادامه تحقیقات و شناسایی سایر جرائم احتمالی در دست رسیدگی قرار دارد.