رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور اعلام کرد: در دوازدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور، ۸۰۳ مجموعه آزمایشگاهی شامل ۱۲۰۳ آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند که مجموع فعالیت این مراکز در سال ۱۴۰۴ به ارائه بیش از ۴.۵ میلیون خدمت آزمایشگاهی به بیش از ۸۸ هزار مشتری حقیقی و حقوقی منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نتایج اولیه دوازدهمین دوره رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور، مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴، اعلام شد و بر اساس آن، بنیاد علوم کاربردی رازی با کسب ۷۲۳ امتیاز از مجموع هزار امتیاز، رتبه نخست مراکز عضو شبکه را به خود اختصاص داد.

امیر یونسیان، رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور، با اشاره به نتایج اولیه این ارزیابی، گفت: در دوازدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور، عملکرد سال ۱۴۰۴ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در مجموع ۸۰۳ مجموعه عضو شبکه که ۱۲۰۳ آزمایشگاه را دربرمی‌گیرند، در فرآیند ارزیابی حضور داشتند.

وی افزود: بر اساس این ارزیابی، آزمایشگاه‌های عضو شبکه در سال ۱۴۰۴ مجموعاً بیش از ۴.۵ میلیون خدمت آزمایشگاهی در حوزه‌های مختلف به مشتریان خود ارائه کردند. این خدمات به بیش از ۸۸ هزار مشتری حقیقی و حقوقی ارائه شده و مجموع درآمد حاصل از فعالیت مراکز ارزیابی‌شده نیز به بیش از ۴.۵ همت رسیده است.

رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور ادامه داد: این آمار، تصویری از گستره فعالیت و حجم خدمات ارائه‌شده توسط مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور در طول سال ۱۴۰۴ ارائه می‌کند و نشان می‌دهد این مراکز بخش قابل توجهی از نیاز‌های آزمایشگاهی مشتریان حقیقی و حقوقی را در زمینه‌های تخصصی مختلف پوشش داده‌اند.

یونسیان با بیان این‌که رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه بر مبنای ارزیابی عملکرد سالانه انجام می‌شود، اظهار کرد: در نتایج اولیه دوازدهمین دوره، بنیاد علوم کاربردی رازی با کسب ۷۲۳ امتیاز از مجموع هزار امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت. پس از آن، مرکز پژوهش متالورژی رازی و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در رتبه‌های بعدی فهرست مراکز برتر قرار گرفتند.

وی افزود: مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، نیز در میان مراکز برتر این دوره قرار دارد و در ادامه، شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شرکت آبان کیمیای جنوب، شرکت فناور اندیشه گستر کامیار، شرکت معیار دانش پارس و شرکت پارس لیان بهین آزمون اروند در جمع مراکز برتر ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ قرار گرفته‌اند.

رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور همچنین با اشاره به شاخص مشتری‌مداری مراکز عضو شبکه گفت: یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد مراکز، میزان رضایت و ارزیابی مشتریان از خدمات ارائه‌شده است. بر اساس نتایج این ارزیابی، متوسط مشتری‌مداری مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور، بر مبنای نظر مشتریان، قریب به ۸۶ درصد بوده است.

وی ادامه داد: ثبت این میزان از مشتری‌مداری در کنار ارائه بیش از ۴.۵ میلیون خدمت آزمایشگاهی به بیش از ۸۸ هزار مشتری، اهمیت توجه مراکز عضو شبکه به کیفیت ارائه خدمات، پاسخ‌گویی به نیاز مشتریان و ارتقای تجربه دریافت خدمات آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.

یونسیان با بیان اینکه شبکه آزمایشگاهی کشور، ارزیابی سالانه عملکرد اعضای خود را به‌عنوان یکی از ابزار‌های پایش فعالیت مراکز دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: نتایج رتبه‌بندی سال ۱۴۰۴ علاوه بر معرفی مراکز برتر، تصویری از میزان فعالیت آزمایشگاه‌های عضو شبکه در زمینه ارائه خدمات، تعداد مشتریان و عملکرد اقتصادی آنها در طول یک سال ارائه می‌کند و می‌تواند مبنایی برای شناسایی ظرفیت‌ها، نقاط قوت و زمینه‌های بهبود فعالیت مراکز عضو شبکه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، در دوازدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور (سال ۱۴۰۴)، تعداد ۸۰۳ مجموعه آزمایشگاهی شامل ۱۲۰۳ آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. این مراکز در مجموع بیش از ۴.۵ میلیون خدمت آزمایشگاهی به مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه کردند و درآمدی بیش از ۴.۵ همت را به ثبت رساندند. همچنین بیش از ۸۸ هزار مشتری از خدمات آزمایشگاه‌های عضو شبکه استفاده کردند و متوسط شاخص مشتری‌مداری مراکز نیز بر اساس نظر مشتریان به حدود ۸۶ درصد رسید.