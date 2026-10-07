خودرو حامل مواد منفجره، قبل از ورود به مشهد،با تماس مردمی، شناسایی و محموله آن توقیف شد.

کشف خودرو حامل محموله مواد منفجره به مقصد مشهد ، با تماس مردمی

کشف خودرو حامل محموله مواد منفجره به مقصد مشهد ، با تماس مردمی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: در پی تماس یکی از شهروندان در یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی، خودرو حامل محموله‌ای از مواد منفجره قبل از ورود به مشهد در فاصله ۱۵۰ کیلومتری این شهر توقیف و مواد منفجره کشف شد.

سردار احمد نگهبان با بیان این که این حادثه در ماه‌های گذشته روی داده است گفت: با همراهی شهروندوظیفه شناس، این اتفاق امنیتی به بهترین شکل ممکن مدیریت و فرد حمل کننده محموله مواد منفجره نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی اظهار کرد: پلیس استان در نیمه نخست سال جاری به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تماس شهروندان پاسخ داده و در خصوص این تماس‌ها عملیات انجام شده است.

سردار نگهبان با بیان این که پلیس خراسان رضوی در هر ۱۵ ثانیه یک عملیات انجام می‌دهد گفت: بخش زیادی از عملیات‌های پلیس در استان ما مرتبط با خدمات پلیسی است و بخشی نیز اقدامات میدانی و عملیاتی پلیس را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: مردم در حوزه امنیت با پلیس همکاری خوبی دارند و تماس‌های مردمی با شماره تلفن ۱۱۰ در کشف جرایم و دستگیری مجرمان حرفه‌ای و همچنین در حوزه مسائل امنیتی به دستگیری افرادی منجر و در مواردی از یک حادثه امنیتی بزرگ‌تر جلوگیری شده است.