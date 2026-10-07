امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: امنیت پایدار در کنار تجهیزات، اقتدار و حضور نیرو‌های مسلح و انتظامی، با اعتماد مردم و ارتباط مناسب بین جامعه و نیرو‌های حافظ امنیت برقرار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در همایش مرزبانان و فرماندهان نیرو‌های نظامی و انتظامی، با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی گفت: امنیت نعمتی است که ارزش واقعی آن زمانی بیشتر احساس می‌شود که جامعه با ناامنی مواجه شود؛ اینکه خانواده‌ها با آرامش زندگی کنند، کسبه با اطمینان فعالیت داشته باشند، گردشگران با امنیت وارد منطقه شوند و صیادان با آرامش به دریا بروند، همه در سایه امنیت امکان‌پذیر است.

او با اشاره به نقش نیروی انتظامی، دریابانی و مرزبانی در جامعه افزود: اهمیت نیرو‌های نظامی تنها در تأمین امنیت خلاصه نمی‌شود، بلکه آنان در نقطه اتصال حاکمیت قانون و مردم قرار دارند و نوع ارتباط آنان با مردم، تأثیر مستقیمی بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دارد.

امام جمعه اهل سنت کیش، افزود: هرچه مردم احساس کنند پلیس و نیرو‌های امنیتی در کنار آنان و برای حفظ آرامش، جان، مال و کرامت خودشان حضور دارند، همکاری مردم نیز افزایش پیدا می‌کند و مردم می‌توانند به بخشی از شبکه امنیت کشور تبدیل شوند.

شیخ یعقوب شمس با اشاره به شرایط دشوار جنگ تحمیلی اخیر گفت: در شرایط جنگ تحمیلی، امنیت فقط به معنای مقابله با تهدید نبود، بلکه حفظ آرامش جامعه، مدیریت نگرانی‌های مردم و حضور مسئولانه نیرو‌های انتظامی در کنار مردم نیز بخشی از دفاع محسوب می‌شد.

او افزود: تعامل مناسب مردم با نیرو‌های نظامی، انتظامی و دریابانی نشان داد که وقتی بین مردم و نیرو‌های حافظ امنیت ارتباط مناسبی وجود داشته باشد، بسیاری از مسائل امنیتی پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، قابل مدیریت هستند.

امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: نصاب فعالیت‌های گردشگری، تعطیلی فرودگاه و مشکلات بازار، شرایط دشواری را برای مردم کیش ایجاد کرد، اما این شرایط با همراهی و مدیریت مناسب پشت سر گذاشته شد.

شیخ یعقوب شمس افزود: کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت سرمایه اجتماعی نیاز دارد و دشمن تنها تمامیت ارضی کشور را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه تلاش می‌کند اعتماد مردم به ساختار‌های کشور را نیز تضعیف کند؛ بنابراین هر اقدامی که فاصله مردم و نهاد‌های حاکمیتی را کاهش دهد، بخشی از امنیت ملی است.

او از فرماندهان و کارکنان فراجا، مرزبانی و خانواده‌های آنان قدردانی کرد و با اشاره به میزبانی کیش از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی اخیر گفت: محبت و همراهی مردم کیش با خانواده‌های شهدا، جلوه‌ای از همدلی و سرمایه اجتماعی مردم کیش بود.