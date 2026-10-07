«پارک زندگی» و «پارک آبخیز» با تکیه بر پیشینه تاریخی و بومی در مدیریت آب و باغستان سنتی در قزوین راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوی ن، این دو طرح به‌عنوان الگویی ملی با ابعاد فنی، اجتماعی و فرهنگی، و با هدف ارتقای فرهنگ منابع طبیعی و مسئولیت اجتماعی، مدیریت روان‌آب و سفره‌های زیرزمینی و حفاظت از زیست‌بوم تعریف شده است.

به گفته علمی شهردار قزوین، «پارک زندگی» به‌عنوان فضای سبز مشارکتی برای کاشت، نگهداری و ثبت درختان به نام شهروندان، و «پارک آبخیز» برای افزایش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی، کنترل فرسایش خاک و کاهش خطر سیلاب با استفاده از گونه‌های بومی و مقاوم در بوستان باراجین احداث خواهد شد.

تفاهم‌نامه‌ی این طرح میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، استانداری قزوین، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و شهرداری قزوین منعقد شده است.

در راستای مدیریت پایدار منابع آب و خاک، ارتقای زیست‌بوم شهری و توسعه مشارکت‌های مردمی، تفاهم‌نامه همکاری چندجانبه جهت مطالعه، طراحی، اجرا، مدیریت و بهره‌برداری از «پارک زندگی» و «پارک آبخیز» در منطقه گردشگری باراجین قزوین به امضا رسید.

طبق این سند سه ساله، شهرداری قزوین مسئولیت تأمین و تثبیت عرصه، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، نگهداری و آبیاری مستمر، فراهم‌کردن بستر حضور عمومی و مشارکت مالی و فرهنگی را بر عهده دارد.

تأمین نهال‌های بومی، طراحی و نظارت فنی، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، آموزش و پایش تخصصی طرح را سازمان و اداره‌کل منابع طبیعی پیگیری می‌کنند؛ استانداری قزوین نیز هماهنگی بین‌دستگاهی، پشتیبانی مدیریتی، تسهیل در تأمین اعتبارات استانی و ملی و حمایت از جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خیرین را عهده‌دار خواهد بود.

منابع مالی طرح از محل اعتبارات دولتی و استانی، بودجه شهرداری، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و کمک‌های خیرین تأمین خواهد شد.

همچنین برای پیشبرد و نظارت بر حسن اجرای طرح، کارگروهی استانی به ریاست استاندار و با دبیرخانه مستقر در اداره‌کل منابع طبیعی استان تشکیل می‌شود.