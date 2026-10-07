جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکید کرد: طوفان الاقصی نقطه عطف تاریخی در مبارزه ما است و مقاومت تا تشکیل کشور فلسطین به مرکزیت قدس حقی مشروع است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره؛ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکید کرد، هفتم اکتبر آغاز درگیری نبود بلکه انفجاری در برابر دهه‌ها حمله، محاصره و یهودی سازی اماکن مقدس بود.

این بیانیه می افزاید: طوفان الاقصی نقطه عطف تاریخی در مبارزه ماست و مقاومت تا تشکیل کشور فسطین به مرکزیت قدس حقی مشروع است.

در این بیانیه آمده است: جنایات دشمن اسرائیلی طی سه سال گذشته بیش از ۷۴ هزار شهید، ۱۷۵ هزار زخمی و هزاران مفقود بر جای گذشته است. جنگ نسل کشی اسرائیل به شیوه‌های جدید ادامه دارد به‌طوریکه از آغاز آتش بس تاکنون حدود ۱۵۰۰ فلسطینی شهید و بیش از ۵ هزار نفر زخمی شده‌اند و حملات در قدس و کرانه باختری ادامه دارد.