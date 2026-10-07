سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر در محدوده بلوار معلم خبر داد که هنگام فرار با خودرو و انجام حرکات خطرناک، پس از تعقیب و گریز و تیراندازی پلیس متوقف و بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر در محدوده بلوار معلم خبر داد که هنگام فرار با خودرو و انجام حرکات خطرناک، پس از تعقیب و گریز و تیراندازی پلیس متوقف و بازداشت شد.

وی افزود: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره حضور خودرویی مشکوک در حال خرید و فروش مواد مخدر در محدوده بلوار معلم، گشت ضربت کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر (عج) بلافاصله به محل اعزام شد.

به گفته سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ: با حضور مأموران، راننده خودرو با مشاهده پلیس اقدام به فرار کرد و در جریان این تعقیب و گریز، با سرعت بالا و انجام حرکات خطرناک تلاش داشت از محل متواری شود.

وی ادامه داد: متهم در حین فرار، مواد مخدر را از پنجره خودرو به بیرون پرتاب کرد و در ادامه با چندین خودرو نیز برخورد داشت.

سرهنگ عبدالوهاب علایی با اشاره به اینکه مأموران برای حفظ امنیت عمومی و متوقف کردن خودرو، با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح ابتدا اقدام به شلیک هوایی کرده و در نهایت با هدف قرار دادن لاستیک خودرو، موفق به متوقف کردن آن شدند.تصریح کرد: در این عملیات، راننده خودرو دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل شد.

وی ادامه داد: بررسی سوابق متهم نشان داد وی دارای سابقه کیفری و سابقه فعالیت در زمینه فروش مواد مخدر است و پرونده قضایی برای وی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ عبدالوهاب علایی از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک و توزیع مواد مخدر در محله خود را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی گفت: همکاری شهروندان با پلیس نقش مهمی در ارتقای امنیت محلات و مقابله با فعالیت سوداگران مواد مخدر دارد.