تقی ربانی مدیرکل صدا و سیمای گیلان درگذشت یحیی صادقی‌مقدم، هنرمند محبوب و مردمی گیلان، معروف به «مش رجب» را در پیامی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن پیام تسلیت مدیرکل صدا و سیمای گیلان آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند پیشکسوت و طناز گیلانی، زنده‌یاد یحیی صادقی‌مقدم، موجب تأثر و اندوه جامعه هنری و مردم فرهنگ‌دوست گیلان شد.

این هنرمند مردمی، سال‌ها با هنر، شیرین‌زبانی و طنازی خود، لحظاتی خاطره‌انگیز برای مخاطبان رقم زد و با هنرنمایی در قالب نقش به‌یادماندنی «مش رجب»، خاطراتی شیرین و ماندگار در ذهن و دل نسل‌های مختلف مردم گیلان به یادگار گذاشت.

بی‌تردید، هنرمندانی که با بهره‌گیری از زبان غنی و شیوای گیلکی، صمیمیت و لبخند را به خانه‌های مردم می‌آورند، جایگاهی ماندگار در حافظه فرهنگی این دیار دارند و یاد و خاطره زنده‌یاد صادقی‌مقدم نیز به واسطه سال‌ها حضور هنرمندانه و همراهی صمیمانه با مردم گیلان، در خاطر آنان ماندگار خواهد بود.

اینجانب درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری استان، همکاران و دوستداران آن مرحوم و مردم شریف گیلان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

تقی ربانی

مدیرکل صداوسیمای گیلان