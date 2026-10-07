معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت رسیدن آموزش خدمات ثبتی به منزل مردم، گوشی‌های آنان و تلویزیون تأکید کرد و خواستار تولید برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز مردم و کادرسازی و تربیت جانشینان و مدیران آینده سازمان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی در جلسه شورای مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اهمیت رسانه و ضرورت آگاهی‌رسانی درباره خدمات ثبتی، اظهار کرد: آموزش ثبت باید به منزل مردم، گوشی‌های مردم و تلویزیون برسد و شبکه‌های اجتماعی باید مملو از برنامه‌های آموزشی ثبت برای مردم باشد؛ در غیر این صورت ممکن است سازمان متهم به کم‌کاری و بی‌توجهی به نیازمندی‌های مردم شود.

وی افزود: اگر آموزش به‌درستی انجام شود و برنامه‌های آموزشی به گروه‌های مرجع ارائه شود، مردم می‌توانند مفاهیم تخصصی را به زبان ساده فراگیرند و با علم و آگاهی مسائل ثبتی خود را پیگیری کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر آموزش را به‌خوبی نهادینه کنیم، بسیاری از موضوعات حل خواهد شد و زمینه ارائه خدمات ارزان، سریع و کریمانه به مردم فراهم می‌شود.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت آموزش در حوزه‌های مختلف ثبتی، تصریح کرد: در موضوع ثبت شرکت‌ها و مسائل مرتبط با آن باید آموزش به‌صورت کامل انجام شود و در حوزه مالکیت فکری نیز باید مسیر انجام امور برای مردم ساده شده و امور از طریق آموزش پیش برود.

تأکید بر آموزش در گام دوم ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

وی با اشاره به راه‌اندازی گام دوم ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در اجرای این مرحله، آموزش اهمیت بسزایی خواهد داشت و لازم است محصولات سازمان با همفکری و به نحو احسن برای مردم تبیین شود تا مردم بدانند چگونه از این محصولات استفاده و بهره‌برداری کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: باید با تنوع‌بخشی به محصولات آموزشی، اقدامات ثبتی برای مردم روشن شود و همچنین در حوزه دفاتر اسناد رسمی، موارد مربوط به تخلفات برای مردم تبیین شود؛ چراکه یکی از عوامل مهم در مبارزه با فساد، آگاهی ذی‌نفعان از حقوق و منافع خود است و دانش مردم می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده در برابر تخلفات عمل کند.

بابایی با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای سازمان گفت: لازم است کار در رسانه‌ها بیش از پیش دنبال شود و سازمان در حوزه اطلاع‌رسانی، معرفی خدمات و تبیین اقدامات انجام‌شده برای مردم، مؤثر عمل کند تا مردم بدانند اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خورده و در نهایت رضایت آنان فراهم شود.

وی افزود: برخی خدمات پرکاربرد سازمان ثبت باید به زبان ساده برای مردم تشریح شود و اینکه مردم بدانند کار خود را از کجا آغاز کنند، چه مراحلی را طی کنند و چگونه به واحد‌های ثبتی مراجعه کنند، اهمیت زیادی دارد. در همین راستا می‌توان از ظرفیت رسانه برای آموزش و راهنمایی مردم استفاده کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سازمان ثبت، در کنار دادگستری، از مراجع دارای بیشترین مراجعه‌کننده در کشور است، اظهار کرد: از این رو لازم است تولیدات رسانه‌ای سازمان متناسب با نیاز‌های عمومی مردم و با رویکرد آموزش و رفع ابهامات آنان تهیه و ارائه شود.

ضرورت کادرسازی و تربیت مدیران آینده

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کادرسازی و تقویت نیرو‌های آینده سازمان تأکید کرد و گفت: لازم است در لایه‌های مختلف مدیریتی، افراد آماده و مستعد را تربیت و برای آینده آماده داشته باشیم و این موضوع نباید منحصر به یک فرد باشد.

وی افزود: مدیران باید افرادی را که استعداد، قابلیت و انگیزه دارند، به‌ویژه نیرو‌های جوان، در کنار خود شناسایی و برای پذیرش مسئولیت‌های آینده تربیت کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: باید در زمینه تربیت مدیران آینده برنامه‌ریزی کنیم و از مدیران در حوزه‌های مختلف انتظار می‌رود یک تا دو نفر را در کنار خود برای تصدی پست‌های مدیریتی مورد نظر تربیت و آماده کنند.

بابایی با اشاره به اهمیت استمرار این رویکرد در سطوح مختلف مدیریتی گفت: این الگو در نیرو‌های مسلح تا لایه‌های سوم و چهارم دنبال شده است و لازم است مدیران سازمان نیز جایگزین و جانشینان خود را آماده داشته باشند تا در آینده با بحران مدیریتی و کمبود نیروی انسانی مواجه نشوید.