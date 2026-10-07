به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب رودبارجنوب از پایان اختلافات میان دو طایفه و دستیابی به صلح و سازش میان طرفین با میانجی‌گری دستگاه قضائی و بزرگان طوایف، خبر داد.

حامد محمدی اظهار کرد: در راستای برقراری صلح و آرامش اجتماعی و با هدف پایان دادن به اختلافات دیرینه میان دو طایفه بر سر مسائل ملکی، جلساتی با حضور بزرگان، ریش‌سفیدان و متولیان هر دو طایفه برگزار شد.

وی افزود: با توجه به سعه‌صدر و همراهی بزرگان دو طرف و تلاش برای جایگزین کردن گفت‌و‌گو به جای نزاع، زمینه برای حل اختلاف فراهم شد و در نهایت توافقی جامع میان طرفین به دست آمد که به صلح و سازش میان دو طایفه منجر شد.

دادستان عمومی و انقلاب رودبارجنوب تصریح کرد: برقراری صلح و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و نزاع‌های اجتماعی از اولویت‌های دستگاه قضایی در منطقه است و استفاده از ظرفیت بزرگان، ریش‌سفیدان و معتمدان محلی می‌تواند در حل مسالمت‌آمیز اختلافات مؤثر باشد.